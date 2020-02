„Ich halte nichts von Steuererhöhungen“

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche stellen sich die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG Ribnitz-Damgarten den Fragen der Bürger. Den Anfang machte am Montag Thomas Huth (Die Unabhängigen). Hier können Sie das Interview nachlesen.

Jasmin Enkelmann: Welche Schwerpunkte sehen Sie für die Stadt Ribnitz-Damgarten als Bürgermeister?

Thomas Huth: Zunächst werde ich sehr viel mehr „gemeinsam“ etablieren. Das bringt echte Bürgernähe. Konkret geht es aber natürlich auch um unsere großen Projekte wie Schulen und Kitas, Erhalt Stadtkulturhaus, Jugendarbeit, gesundheitliche Versorgung und die weitere Erschließung von Flächen für erschwingliches Wohnen und Bauen. Die Liste ist sehr lang. Zu lang für einen Post.

Stefan Drews: Was haben Sie vor, damit endlich mehr Schwung in die brachliegenden Dauerthemen Bestwood und alter Russenflugplatz Pütnitz kommt?

Bestwood gehört leider nicht der Stadt. Hier gilt es, sehr viel enger mit dem Eigentümer zusammenzurücken, um endlich einen Bebauungsplan-Plan auf den Weg zu bringen. Hier ist Hartnäckigkeit gefragt. In der Pütnitzfrage ist gerade sehr viel Bewegung. Hier werden die nächsten Wochen die Richtung weisen.

Stefan Johnen: Was wird mit Pütnitz geschehen? Die Häuser der ehemaligen russischen Garnison sind noch in einen überraschend guten Zustand. Auch ist dort das Technikmuseum, das Ribnitz-Damgarten genauso berühmt gemacht hat wie das Bernsteinmuseum, und das dadurch eine noch größere Bedeutung erlangen könnte.

Wie gesagt bewegt sich in Sachen Pütnitz gerade eine ganze Menge. Dabei spielt natürlich auch das Technikmuseum weiter eine Rolle. Bettenburgen möchte ich nicht. Um hier aber richtige Entscheidungen zu treffen, brauchen wir noch deutlich mehr Informationen. Daran diese zu bekommen, arbeiten wir gerade intensiv.

Anna Schmidt: Wie stehen Sie zu Änderungen der Vorschriften und Möglichkeiten für Ribnitzer Hundehalter? Auslaufzonen für Hunde und/oder eine Lockerung des Leinenzwanges oder Kotbeutelspender waren ja auch hin und wieder mal in der Diskussion.

Die „Hundefrage“ ist mir sehr wichtig. In den vergangenen Jahren habe ich mich immer wieder für mehr Kotbeutelspender und natürlich auch mehr Behälter zur Entsorgung der vollen Beutel starkgemacht. Bisher war ich bei diesem Thema immer etwas allein in der Politik. Für die Lockerung des Leinenzwangs sollten sich geeignete Gebiete finden lassen.

Ilona Jenß: Mich interessiert noch einmal die Verkehrsführung. In der Innenstadt kommt es häufig zum Stau, bedingt durch Lieferungen. Ich habe einmal erlebt, dass ein Krankenwagen kaum durchkam.

Das Verkehrskonzept für den Stadtbereich Ribnitz steht gerade intensiv auf dem Prüfstand. Die Ergebnisse der Untersuchungen zu möglichen Maßnahmen, erwarte ich gespannt. Ein wenig Geduld brauchen wir hier noch.

Stefan Johnen: Auf ihrer Webseite schreiben Sie, dass Sie den öffentlichen Nahverkehr stärken wollen und darum kämpfen wollen, dass Ribnitz-Damgarten eine eigene Straßenbahn Anbindung Richtung Rostock bekommen sollte. Die Idee finde ich nicht schlecht aber ich frage mich, wie das gehen soll. Besonders, wenn man einen Pendelverkehr von 15 Minuten oder 30 Minuten anvisieren möchte, alles darüber halte ich für überflüssig.

Ich meine S-Bahn, nicht Straßenbahn. Dafür braucht es eine intensive Zusammenarbeit mit der Hansestadt Rostock, dem Landkreis und unserem benachbarten Planungsverband. Zum Glück gibt es da heute sehr viel offenere Ohren als früher. Sowohl der neue OB von Rostock als auch der Landrat unseres Kreises sind hier aufgeschlossen. Natürlich wird das nicht ganz einfach. Es ist aber für unsere Stadtentwicklung so wichtig, dass sich der Einsatz lohnt.

Tom Kulba: Wie behandeln und lösen Sie das Problem mit den Ruhestörungen auf dem Marktplatz. Setzen Sie sich zum Ziel, mit allen Beteiligten, also Anwohnern, Jugendlichen oder Polizei auf Augenhöhe eine Lösung zu finden? Damit ist noch inbegriffen die Frage, ob Ribnitz eine Stadt für Jugendliche ist, und wenn nicht, wie wollen Sie Ribnitz-Damgarten dahin bringen?

Die Verbesserung der Jugendarbeit steht sehr weit oben auf meiner Liste. Natürlich gibt es nicht „die Jugend“, sondern die Jugend setzt sich aus vielen Gruppen mit verschiedenen Bedürfnissen zusammen. Hier gilt es, verschiedene Lösungsansätze zu finden. Ein Ansatz ist, Räume für Jugendliche zu schaffen, ein anderer Jugendsozialarbeit. Natürlich gilt es auch, die Anwohner zu schützen, und hier gilt es, Polizei und Ordnungsamt zu beteiligen. Und ja, Das Gespräch auf Augenhöhe ist dabei unerlässlich.

Stefan Johnen: Die Probleme auf dem Markt sind nicht neu. Gravierender finde ich das Problem in unmittelbaren Umgebung das Begegnungszentrum, wo an Wochenenden spät nachts sehr häufig Knaller gezündet werden. Dort wohnen wesentlich mehr Menschen, als es Anwohner auf dem Marktplatz gibt.

Das wusste ich bisher nicht. Nehme ich mit.

Stephan Jastrzynski: Ich finde, dass Damgarten immer noch zu sehr ausgegrenzt wird. Gerade bei Veranstaltungen, etwa dem Schützenfes, und dem Bernsteinfest in Ribnitz. Hier sollte man mehr das Gemeinsame voranbringen. Thema Pütnitz: Wie sieht es nun mit Center Parcs aus?

Die Frage passt gerade sehr gut. In der Kulturwerkstatt beschäftigen wir uns intensiv damit, wie das Mobilitätsproblem insbesondere zwischen Ribnitz und Damgarten zu lösen ist. Meiner Meinung nach muss ein besserer Pendelverkehr erfolgen. Das hat sich bewährt. Zu Pütnitz: Die nächsten Wochen werden hier endlich etwas Klarheit bringen. Derzeit gibt es noch keine verwertbaren Informationen.

Stefan Johnen: Könnte man nicht mal dafür sorgen das Ribnitz-Damgarten einen eigenen McDonald’s bekommt?

McDonald’s hat schon einige Male Anlauf genommen und sich immer wieder dagegen entschieden, sich bei uns niederzulassen. Wir sind ihnen ökonomisch nicht interessant genug.

Sonja Kindler: Wie sieht Ihr Finanzkonzept für Ribnitz-Damgarten aus? Wo liegen die Schwerpunkte? Woher kann neues Geld kommen?

Ein Baustein ist die Stärkung unserer eigenen Tochterunternehmen, also Stadtwerke und Gebäudewirtschaft. Ein Wachstum dieser Unternehmen stärkt die Stadtkasse. Daran arbeiten wir bereits intensiv. Von der Möglichkeit, tiefer in des Bürgers Tasche zu greifen, halte ich nichts. Natürlich spielt die Förderung durch Bund, Land und Europa auch weiterhin eine große Rolle bei unseren Investitionen. Hier gilt es in Zukunft, wieder deutlich aktiver zu werden. In der Effektivität unserer Investitionen in Hinblick auf die Kosteneffizienz im Betrieb gibt es deutliche Reserven.

Sonja Kindler: Wenn Sie die Wähler in nur drei Sätzen überzeugen soll, für Sie zu stimmen – wie würden Sie antworten?

Weil ich unsere Stadt liebe, über langjährige Führungserfahrung verfüge, wirtschaftlichen Sachverstand besitze, das Wissen ums Recht studiert habe und stets zu allen einen guten Draht finde.

Andre Moritz: So richtig konkret spricht aber keiner über den Erhalt des Technikmuseums in Pütnitz. Und mit den Jugendlichen wird auch schon seit Längerem nur gesprochen. Dass dort die Räume in den Klosterwiesen zur Verfügung gestellt wurden, betrifft auch nur einen Bruchteil der vielen Interessen. Wie sehen da ihre konkreten Vorstellungen aus?

Beim Erhalt des Technikmuseums habe ich bisher noch keine Meinung der Beteiligten gehört, die nicht vom Fortbestand ausgeht. Zur Jugend: Sie haben recht. Die Bummikrippe bedient nur einen Teil unserer Jugendlichen. Daher haben wir in der vergangenen Stadtvertretersitzung auch Mittel für die Jugendsozialarbeit auf den Weg gebracht. Auch das wird noch nicht das Ende der Bemühungen sein. Gespräche mit allen Beteiligten auf Augenhöhe, um weitere Lösungsansätze zu finden, sind in Planung und werden erfolgen.

Olav Müller: Wie ist Ihr Konzept für den Haushalt der Stadt? Wie ist Ihre Einstellung zur Steuerbelastung für Einwohner und Gewerbe, bei den geplanten Millioneninvestitionen wie dem Schulcampus? Werden diese bei Ihnen steigen, wenn Sie Bürgermeister sind?

Wie gesagt halte ich nichts von Steuererhöhungen. Meine Aussagen zu unseren Gewerbesteuerhebesätzen haben nach wie vor Bestand. Wir sind hier in Konkurrenz zu den Randgebieten von Rostock. Eine Erhöhung wäre kontraproduktiv. Unsere Reserven liegen an anderen Stellen. Für eine ausführliche Haushaltsdiskussion bitte ich Sie, mich gesondert zu kontaktieren oder bei mir im Bürgerbüro in der Langen Straße 47 vorbeizukommen.

Lesen Sie mehr: Die OZ-Porträts der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten

Von Timo Richter