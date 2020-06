Ilaine (10) aus Ribnitz-Damgarten fährt in den Ferien Achterbahn

Ribnitz-Damgarten

Bald kommt Ilaine Gust in die fünfte Klasse der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten. Doch nun genießt sie erst einmal den Sommer. Gleich in der ersten Ferienwoche plant ihre Familie ein Abenteuer: Es geht in den Heideparkt nach Soltau inklusive Übernachtung. Die Zehnjährige will dort mit der Achterbahn fahren: „Davor habe ich keine Angst.“

Danach geht es für zwei Wochen mit den Großeltern in ein Ferienhaus. Dort wird es vielleicht weniger spektakulär. Immerhin gibt es einen See und jede Menge Freiraum. Aber allzu viel Aufregung braucht Ilaine sowieso nicht: „Ich freue mich, nicht in einer Großstadt wie Rostock zu leben.“

Anzeige

Ihr gefällt es in Ribnitz-Damgarten so gut, dass sie sich schon jetzt gut vorstellen kann, auch später hier zu leben. „Es gibt die richtige Mischung aus Läden, Restaurants und meine Familie lebt hier.“ Gern würde sie deshalb in der Nähe bleiben. Zunächst feiert die Schülerin aber ihren elften Geburtstag. Alles Weitere wird sich früh genug zeigen.

Weitere OZ+ Artikel

Von Juliane Schultz