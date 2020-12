Kavelsdorf

Oftmals sind es dicht an den Straßen gelegene Waldwege oder Felder. Hier wird „das Auto rückwärts in die Nische gedrückt“, sagt Landwirt Christian Rohlfing. Der Kofferraum wird geöffnet und Abfall säckeweise illegal in der Natur abgelegt. Ein Elend, das Landwirte, Jäger und Bürger in der Gemeinde Eixen plagt. Den Schuldigen scheint nicht klar zu sein, dass durch dieses Verhalten hohe Kosten verursacht werden, Eigentum zerstört und sogar das Leben von Tieren gefährdet wird.

Ganz gleich, ob es volle Farbeimer, Bauschutt, eine Couch oder gar Materialien einer alten Hanfplantage sind – in der Gemeinde Eixen wird Müll sämtlicher Größenordnung in den Wald oder auf landwirtschaftlichen Flächen abgelegt. Darunter leiden Menschen wie Christian Rohlfing. Auf den Flächen des Landwirtes aus Bad Sülze wird immer wieder Ungewolltes abgeladen. „Es ist nicht zu verstehen, warum die Leute immer noch nicht sensibilisiert dafür sind“, sagt Rohlfing.

Müll gefährdet Tiere der Landwirte

Die Rede ist von weitaus mehr als einer Schokoriegel-Verpackung. Was auf seinen Feldern landet, ist eine Gefahr für die Tiere: „Wir mussten in der Vergangenheit bereits Teile von Bierdosen aus dem Schwad sammeln. Hätten die Tiere das gefressen, hätten sie sterben können.“

Grund dafür waren in den Boden eingewachsene Müllsäcke auf seinem Feld zwischen Bad Sülze und Kavelsdorf. Während der nächtlichen Mäharbeiten im Sommer wurde der Müll übersehen. Der Häcksler zerkleinerte die Aludosen in scharfkantige Teile. Beinahe wären sie mit der Ernte zu Futter verarbeitet worden: „Meine Tiere hätten sterben können“, so der Landwirt.

Christian Rohlfing züchtet in Bassendorf und Bad Sülze Bio-Rinder. Als Landwirt hat er immer wieder Probleme mit fremdem Müll auf seinen Feldern. Quelle: Timo Jaworr

Müllentsorgung als Aufgabe der Eigentümer

Solang der Müll auf seinen landwirtschaftlichen Flächen liegt, sei er für die Entsorgung auch verantwortlich, sagt der Bauer: „Bei mir wurden auch einfach Asbestplatten abgelegt. Die Entsorgung kostet mich richtig Geld“, sagt er.

Eine Lösung, um die Menschen daran zu hindern ihren Müll wegzuwerfen, hat der Landwirt nicht. Um die Umwelt dennoch sauber zu halten, schon: „Toll wäre es, wenn man eine Initiative mit freiwilligen Helfern starten könnte und alle vier Wochen solch prekäre Orte aufsucht und den Müll dort wegsammelt. Die Gemeinden allein schaffen das nicht.“

Immer mehr Müll in Wäldern

Es sind nicht nur die landwirtschaftlichen Flächen. Auch im Wald wird tonnenweise Müll abgelagert, weiß Fritz Dikhoff. Als Jäger hat er in den vergangenen zehn Jahren immer wieder den Müll anderer Menschen weggeräumt. „Es ist mehr geworden. Wir haben in unserem Jagdrevier etwa vier Hauptpunkte.“

Die Waldfläche befindet sich ebenfalls zwischen Bad Sülze und Kavelsdorf an der Landesstraße 23. Insbesondere die Waldeinfahrten würden für die Entsorgung immer wieder genutzt: „Es sind Stellen, die von der Straße aus gut erreichbar sind und an denen die Menschen schnell anhalten können“, erklärt der Jäger.

Dem Forst- und Jagdbetrieb sind auch hier die Hände gebunden: „Wir können es nur wegsammeln und die Augen offenhalten, ob jemand mit dem Auto anhält.“ In der Vergangenheit kam es bereits dazu, dass Fritz Dikhoff Passanten angesprochen hat: „Viele haben kaum Verständnis, sind streitlustig oder sagen immer wieder, dass sie so was noch nie zuvor gemacht haben“, sagt er. Viel besser wäre es, wenn die Menschen es kein einziges Mal machen würden, so sagt er.

Hohe Kosten für Gemeinden durch illegale Entsorgung

Als Ansprechpartner fungiert im Fall einer illegalen Müllentsorgung auch der gemeindliche Bauhof. Dieser sammelt das gesamte Jahr über den Schrott von den entlegensten Orten ein. Bürgermeister André Bonitz zufolge vergeht keine Woche ohne einen Vorfall: „Es sind oftmals Dinge, für die man nur den Sperrmüll anmelden müsste“, sagt er. Die Rede ist von alten Waschmaschinen, Kühlschränken oder säckeweise alten Fliesen. In der Vergangenheit habe man sogar schon Zubehör für Hanfplantagen inklusive Erntereste gefunden, sagt der Amtsinhaber.

Das verursacht Kosten: Die Bestellung von Containern, die Arbeitskräfte des Bauhofes, die endgültige Entsorgung – im Jahr kämen dadurch etliche tausend Euro zusammen, so Bonitz. Dieses Geld wüsste er viel lieber in ein Kinderfest oder ein neues Gerät auf dem Spielplatz investiert.

Von Lena-Marie Walter