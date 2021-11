Ilona Berger: Die gute Seele der Damgartener Schützengilde

Ribnitz-Damgarten

Ilona Berger hat in ihrem Leben in verschiedenen Berufen gearbeitet. So als Kellnerin, als Reinigungskraft oder auch in der Küche. „Alles, was man nicht kann, lässt sich erlernen“, lautet ihre Devise. Viele Jahre sei sie in der ehemaligen Arztpraxis von Frank Ilchmann als Reinigungskraft tätig gewesen, erzählt die 61-Jährige.

Ehrenamtlich tätig im Vereinshaus

Seit August dieses Jahres sorgt sie dafür, dass das Vereinshaus der Damgartener Schützengilde tip-top sauber ist. Diese Arbeit erledigt sie ehrenamtlich. Ihr ehemaliger Chef Frank Ilchmann ist Hauptmann der Schützengilde und hatte die Idee, Ilona Berger für diese Arbeit zu gewinnen. Und die erledigt sie so gut, dass sie schon so manches Lob gehört hat. „Das freut mich natürlich sehr“, sagt Ilona Berger. Wenn sie etwas für sich selbst tun will, dann fährt sie gern Fahrrad. Und sie mag Hunde. Wenn ein älterer Mensch, der nicht mehr gut zu Fuß ist, jemand sucht, der mit Hund Gassi geht, „dann würde ich das gern machen“, so die Damgartnerin.

Von Edwin Sternkiker