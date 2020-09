Im Landespokal raus: Warum die SG Wöpkendorf trotzdem Landesmeister ist

Dettmannsdorf/Wöpkendorf

Die Pokalsensation blieb am Sonnabend zwar aus. In der ersten Runde des Fußball-Landespokals verlor die SG Wöpkendorf gegen den drei Ligen höher spielenden MSV Pampow mit 0:6. Dennoch gab es in der Halbzeitpause der Partie auf dem Fußballplatz in Dettmannsdorf etwas zu feiern, und zwar sogar eine Landesmeisterschaft. Die gewann die SGW durch eine Aktion, die nach dem Wunsch alle Beteiligten im nächsten Jahr Vorbild für die vielen anderen Vereine in Mecklenburg-Vorpommern sein sollte. Die SG Wöpkendorf ist Landesmeister im Blutspenden.

SGW mobilisierte 253 Spender

Der etwa 250 Mitglieder starke Verein aus der Gemeinde Dettmannsdorf-Kölzow hatte im Frühjahr landesweit die meisten Menschen zur Blutspende mobilisiert. „Man kann nur den Hut ziehen vor den vielen Spendern. Da sieht man, wie der Verein und unser Dorf zusammenhalten“, sagte Jochen Müller, Abteilungsleiter Fußball. Etwa 190 Mitglieder hat die Fußballabteilung der SGW.

Das Landespokalspiel gegen den MSV Pampow ging für die Wöpkendorfer zwar verloren, bildete aber einen würdigen Rahmen für die Ehrung als Blutspende-Landesmeister. Quelle: Robert Niemeyer

253 Menschen hatten für bzw. nach Aufruf durch die SG Wöpkendorf im Mai Blut gespendet. Initiiert hatte die Aktion der Dorfverein der Gemeinde Dettmannsdorf. „Wir wissen alle, wie wichtig Blutkonserven sind“, sagte am Samstag dessen Vorsitzender André Kröger. Da dem Dorfverein die Räumlichkeiten fehlten, stellte die SGW kurzerhand ihr Sportlerheim zur Verfügung. Ein großes Zelt wurde aufgebaut. Etliche Vereinsmitglieder packten an dem Tag mit an, wohlgemerkt im Mai, als die Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise noch stärker waren als derzeit. „Das war eine Herausforderung“, so Jochen Müller.

Wettbewerb erstmals in Mecklenburg-Vorpommern

Vorausgegangen war ein Wettbewerb, den der Landesfußballverband in Kooperation mit dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Mecklenburg-Vorpommerns ausgerufen hatte. Gesucht wurde der Blutspendemeister. In den vergangenen Jahren hatte es diesen Wettbewerb bereits in anderen Bundesländern gegeben. „In den Ländern gab es für die Aktion eine große Resonanz. Und wir fanden, das ist eine gute Idee. Und hier in Wöpkendorf war das eine ganz tolle Sache“, sagte Andrea Voellmer, Gebietsreferentin des DRK-Blutspendedienstes MV, die den Wettbewerb betreute.

"In anderen Bundesländern gab es für die Aktion eine große Resonanz. Und wir fanden, das ist eine gute Idee. Und hier in Wöpkendorf war das eine ganz tolle Sache", sagte Andrea Voellmer vom Blutspendedienst MV. Quelle: Robert Niemeyer

Die drei Vereine mit den meisten Spendern erhielten einen Satz Trikots. Dieser wurde am Samstag in der Halbzeitpause des Pokalspiels unter großem Applaus der zahlreich erschienenen Zuschauer überreicht. „Ihr habt damit ein tolles, gesellschaftliches Engagement gezeigt“, sagt Joachim Masuch, Präsident des Landesfußballverbandes.

Stellvertretend für den DRK-Kreisverband Nordvorpommern war André Kröger angereist. Er sagte: „Fußballvereine sprechen viele Menschen an: Spieler, Fans, Freunde, Familienmitglieder, die alle für solch eine Aktion motiviert werden können.“ Gerade in der Corona-Krise sei die Anzahl der Blutspenden rückläufig gewesen.

Hansa Rostock auf Platz fünf

Und genau das tat die SG Wöpkendorf. „Wir haben unser Netzwerk genutzt. Wir wussten, dass wir etwas bewegen können“, so Jochen Müller. Dass die SGW jedoch auf Platz eins landet, sei schon eine Überraschung. Schließlich hatten sich auch deutlich größere Vereine beteiligt. Der FC Hansa Rostock beispielsweise landete auf Rang fünf. Den zweiten Platz erreichte der SV Warnemünde (110 Spenden), Platz drei der SV Prohner Wiek.

Bundesweit hat die SGW übrigens die drittmeisten Blutspenden gesammelt. „Wir wollten als Verein ein Zeichen setzen. Es gibt Wichtigeres als Fußball, zum Beispiel Leben retten mit Blutspenden“, so Jochen Müller. Auch Stefan Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde, freute sich über die Auszeichnung. „Die SGW ist ein sehr engagierter Verein, auf den wir sehr stolz sind.“ Gerade in Zeiten wie diesen sei Solidarität wichtig.

Den Trikotsatz bekommen übrigens die sogenannten Versehrten-Sportler der SGW. Das sind Fußballer, die sich einst schwer verletzt haben, aber trotzdem weiterhin aktiv sein wollen. Und im kommenden Jahr sind die Wöpkendorfer sicherlich wieder bei der Blutspendemeisterschaft dabei. Dann vielleicht mit einer stärkeren Konkurrenz im Kampf um Platz eins.

