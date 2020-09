Imbiss-Chef Frieder hat sich vom Zingster Strand verabschiedet

Stralsund/Zingst

Wie einst Parkplatzwächter Käpt’n Braß gehörte auch Frieders Feldküche seit 2008 in das tägliche Bild von Strandaufgang 19 zwischen Zingst und Prerow. Doch mit 65 verabschiedete sich der Mann nun in den wohlverdienten, aber für Hungrige sicher schmerzlichen Ruhestand.

Aus Thüringen an die Ostsee

Wegen der Liebe hatte Frieder Neumeier zunächst in Berlin, später an der Ostsee gearbeitet. Dann bekam er die angespannte Situation in der Gastronomie zu spüren: „Ich hatte keine Lust mehr, für einen Hungerlohn so kurzfristig angestellt zu werden, dass ich nicht einmal einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erarbeiten kann.“ Er machte sich selbstständig – und ist in den vielen Jahren mit seiner Feldküche berühmt geworden.

Von O bis O täglich in der Feldküche

Von Ostern bis Oktober stand der gebürtige Thüringer zwischen 11 und 15 Uhr (davor und danach schnappte er sich fix sein Handtuch und marschierte für ein kurzes Ostsee-Bad an den Strand) täglich bereit und versorgte Urlauber und Küstenbewohner: Erbsensuppe mit Bockwurst oder Gulasch mit Nudeln standen immer hoch im Kurs. Alles selbst gekocht und vom Küchenmeister empfohlen. Manche holten sich auch Sekt oder Bierchen und kamen oft mit Frieder Neumeier ins Gespräch.

Doch letztes Wochenende suchte man vergeblich nach der Feldküche. Ja, Frieder ist weg, in Rente gegangen. Und viele hoffen nun auf einen Nachfolger...

Von Ines Sommer