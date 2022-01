Ribnitz-Damgarten

Aufregung im Ortsbeirat Klockenhagen zu einem Thema, das in Ribnitz-Damgarten ohnehin immer wieder für Diskussionen sorgt. In dem Ortsteil westlich der Bernsteinstadt sollen Eigenheimgrundstücke und Eigenheime über Immobilienmakler verkauft werden, die eigentlich nur für Privatpersonen vorgesehen waren.

Die Vermutung: Über Strohmänner, die kein wirkliches Interesse daran hätten, dort auch zu wohnen, gelangen die Häuser an Makler oder Bauträger, die die Immobilie mit sattem Gewinn weiterverkaufen. Die Befürchtung: Grundstücks- und Hauspreise könnten nach oben getrieben werden.

Im Wohngebiet Achterberg II sind alle Grundstücke verkauft

Konkret geht es um das neue Wohngebiet Achterberg II in Klockenhagen. Das ist mittlerweile erschlossen. Die Grundstücke sind verkauft. Es wird auch bereits fleißig dort gebaut. Im Ortsbeirat Klockenhagen berichteten die Mitglieder nun, dass mehrere Grundstücke über einen sogenannten Bauträger verkauft werden sollen. Von vier bis fünf Grundstücken ist die Rede.

Bauträger entwickeln üblicherweise Grundstücke, bauen auch die Wohnhäuser, um sie dann im Komplettpaket zu verkaufen. In Pütnitz geschieht das beispielsweise. Dort baut das Unternehmen Bonava schlüsselfertige Wohnhäuser.

Verkauf nur an Privatpersonen

Das Problem: In dem betroffenen Wohngebiet in Klockenhagen war das nicht vorgesehen. Die Grundstücke sollten ausschließlich an Privatpersonen verkauft werden, die dort im besten Fall auch wohnen sollen. Das Fatale sei, dass der Weiterverkauf überdimensioniert sei, so Ralf Schneider, Mitglied des Ortsbeirates, während der Sitzung.

Zumindest in einem Fall sei bekannt, dass das Gesamtpaket aus Grundstück plus Haus über den üblichen Klockenhäger Verhältnissen liege. Andernorts in der Bernsteinstadt würde das Gesamtpaket aber durchaus diesen Preis und mehr erreichen. Die Rede ist von einem Eigenheim in dem Wohngebiet Achterberg II, das offenbar über eine Immobilienfirma verkauft wird.

599 000 Euro kostet das Gesamtpaket aus Grundstück (649 Quadratmeter) und Einfamilienhaus (136 Quadratmeter, 5 Zimmer). Ausgeschrieben ist das Haus zum Erstbezug, voll erschlossen und verfügbar ab 1. April. Anbieter ist die Wohnen in Vorpommern GmbH in Preetz.

Ein Indiz sei auch, dass auf den besagten Grundstücken ein und dieselbe Baufirma tätig ist. Ein Fragezeichen liegt laut Ralf Schneider jedoch über der Grundstücksauswahl. Die betroffenen Grundstücke seien nicht die teuersten in dem Wohngebiet. Gebote für andere Grundstücke seien deutlich höher gewesen.

Zur Erklärung: Baugrundstücke für Eigenheime in Ribnitz-Damgarten werden in der Regel in einem Bieterverfahren verkauft. Interessenten können in einem Baugebiet auf maximal drei Grundstücke bieten. Der höchste Preis bekommt den Zuschlag. Ein Vorgehen, das ohnehin regelmäßig kritisiert wird. Ein Argument: Finanzschwächere Interessenten aus der Region würden zugunsten finanzstärkerer Interessenten ausgebremst.

Rechtlich wohl alles in Ordnung

Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung heißt es zu dem Fall in Klockenhagen, dass rein rechtlich wohl alles in Ordnung ist. Das meint auch Ralf Schneider vom Ortsbeirat. Bauamtsleiter Heiko Körner teilt mit, dass die Bedingungen der öffentlichen Ausschreibung eingehalten wurden. Die beinhalten, dass die Grundstücke ausschließlich an Privatleute verkauft werden dürfen. Auch ist festgeschrieben, dass dort ausschließlich Dauerwohnen zulässig ist. „Die Kontakte, die Notartermine, alles fand mit Privatpersonen statt“, so Körner. Die Käufer seien sogar aus der Region Rostock/Ribnitz-Damgarten. „Es gibt keinen Anlass, anzunehmen, dass die Grundstücke unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gekauft werden“, so Körner.

Eine weitere Verpflichtung ist, dass die Käufer dort innerhalb von zwei Jahren ein Haus bauen müssen. Auch daran habe es keine Zweifel gegeben, so Körner. Ein Weiterverkauf ist erlaubt, sobald das Haus bezugsfertig ist. Das heißt, der Erbauer muss dort gar nicht unbedingt selbst wohnen, sondern kann das Haus nach Fertigstellung auch vermieten oder wiederverkaufen. Zu bedenken sei laut Heiko Körner dabei auch, dass es nachvollziehbare Gründe gebe, unter denen ein Grundstück samt Haus wiederverkauft werden muss, etwa bei einem Schicksalsschlag wie einer Krankheit.

Die Stadt prüfe die Vorgänge nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Auch soll geprüft werden, ob solche Fälle auf legalem Wege vermieden werden könnten. Im Sinne der Stadt sei es jedenfalls nicht, wenn Häuser mit Ziel der Gewinnmaximierung weiterverkauft werden, so Heiko Körner. Es sei aber auch möglich, dass man nichts tun könne, da die Gesetze das einfach hergeben. Dann unterliegt das Ganze der freien Marktwirtschaft. „Das Eigentumsrecht ist ein hoch gehütetes Recht“, so Heiko Körner.

Das sagt der Makler

Helge Meyer, Geschäftsführer der Wohnen in Vorpommern GmbH, teilt auf Anfrage zu dem angesprochenen Haus mit, dass seine Firma im Auftrag des Eigentümers handle. Der Privatinvestor habe sich dazu entschieden, nun doch nicht nach Klockenhagen zu ziehen und verkaufe das Haus samt Grundstück mithilfe der Wohnen in Vorpommern GmbH. Laut Meyer sei der aufgerufene Preis durchaus ein mittlerweile üblicher in der Region. Ob es andere Eigenheime in dem Wohngebiet gibt, die über einen Bauträger oder über Strohmänner verkauft werden, sei ihm nicht bekannt.

Von Robert Niemeyer