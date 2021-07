Liegt es an der Urlaubszeit? Oder ist Impfen nicht mehr angesagt? Es gibt wohl viele Erklärungen dafür, dass sich im Moment nur wenige Menschen impfen lassen wollen. Der Leiter des Impfzentrums in Stralsund, Heiko Gernetzki, sagt, wie man schnell zu seiner Spritze kommt und wie die Sonderaktion, die gerade in Grimmen läuft, angenommen wird.