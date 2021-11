Impfen gegen Corona: In Dierhagen standen mehr als 200 Menschen an

Dierhagen

Als das Impfteam im Transporter des Technischen Hilfswerks am Haus des Gastes vorfährt, geht ein Raunen durch die Menschenschlange. Mehr als 200 Frauen und Männer wollen sich am Montag gegen eine Infektion mit dem Corona-Virus impfen lassen. Gut eine Stunde stehen etliche Menschen vor der Tür des Hauses des Gastes in Dierhagen, warten auf den Piks in den Oberarm. Längst nicht alle Impfwilligen werden an dem Tag geimpft.

Die Männer des Technischen Hilfswerks wuchten Kiste um Kiste in den Raum, wo sonst die Dierhäger Gemeindevertreter tagen. Rasch wird die Impfstrecke aufgebaut – und es wird schon mal durchgezählt. Bestenfalls 30 Personen können binnen Stundenfrist geimpft werden. Mehr Dosen für den vierstündigen Einsatz hat das Impfteam nicht dabei.

Mürrische Gesichter

Gar nicht so einfach ist es, diejenigen zurückzuschicken, die weit hintern in der Schlange anstehen und im Nieselregen längst kalte Füße bekommen haben. Ein paar mürrische Gesichter gibt es bei denen schon, die unverrichteter Dinge wieder abdrehen müssen. Im Großen und Ganzen, sagt der Dierhäger Kurdirektor Stephan Fellmann, sei es aber in ruhigen Bahnen verlaufen.

„Was ist das für ein Theater hier“, fragt sich beispielsweise Lydia Johannsen aus Dierhagen. Die Seniorin wollte sich während des vom Landkreis Vorpommern-Rügen organisierten Impftermins in ihrem Heimatort die sogenannte Booster-Impfung abholen. Doch als sie ihr Fahrrad abschließt, sind die Impfmöglichkeiten für den Tag längst vergeben. Kurzfristig ist in Dierhagen niemand für eine Impfung mit dem Moderna-Wirkstoff an die Reihe gekommen. „Das kann ja noch heiter werden“, so Lydia Johannsen und steigt entnervt auf ihr Fahrrad.

Kritik an „versteckter Impfpflicht“

Gut eine Stunde vor dem Impfbeginn will eine Frau aus Dierhagen angestanden haben, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie komme erst jetzt zur Erstimpfung, darum dieses Zitat, weil ihr Arbeitgeber sie zuvor nicht für eine Impfung freigestellt habe. Wirklich überzeugt wirken allerdings weder die Dierhägerin, noch eine Begleiterin. „Die machen das aus Notwendigkeit, weil sie wieder zu Veranstaltungen, mal essen gehen wollen“, poltert die Frau gegen die Mitanstehenden los. „Wir stehen in der Schiene des Müssens.“ Gar von einer versteckten Impflicht spricht die Begleiterin. Auch andere in der langen Schlange wollen sich nicht mit Namen zum Impfen äußern.

Impfarzt an dem Tag ist an dem Tag Professor Michael Radke von der Universitätskinderklinik in Rostock. Mit Blick auf die Anstehenden freut er sich, dass „die allgemeine Situation endlich verstanden wird“. So weit hätte es allerdings nicht kommen müssen, wenn die Impfungen bereits zwischen August und Oktober erfolgt wären. Damals aber standen die Beschäftigten in den Impfzentren oft lange untätig herum, sodass die Impfzentren in der Folge geschlossen wurden.

Freude über Bewegungsfreiheit

Rund 120 Dosen des Moderna-Impfstoffs wurden am Montag in Dierhagen verimpft. Quelle: Timo Richter

Andere Menschen sind dagegen dankbar, sich impfen lassen zu können. Für die Drittimpfung ist beispielsweise Jutta Stratmann aus Dortmund von ihren Zweitwohnsitz in Graal-Müritz nach Dierhagen gekommen. Dafür hat sie das Anstehen von gut einer Stunde draußen gerne in Kauf genommen. Trotz sachter Kritik an der Organisation nimmt sie schließlich zusammen mit ihrem Mann das Zettelchen in Empfang, das am Ende die Eintrittskarte zur Impfung ist.

Weil sie im Fernsehen die langen Schlangen von Menschen vor Impfzentren gesehen hat, ist Christine Berte aus Dierhagen knapp zwei Stunden vor Impfbeginn zum Haus des Gastes gekommen. Nach dem Piks zeigt sich die Seniorin sehr zufrieden. „Nun kann ich mich weiterhin frei bewegen.“

Der Dierhäger Kurdirektor Stephan Fellmann stellt sein Domizil gerne für weitere Impfaktionen zur Verfügung. Außerdem könne die Kreisverwaltung im Haus des Gastes ein Testzentrum einrichten. Der Einschätzung Stephan Fellmanns nach müsse der Zugang zu Test deutlich erleichtert werden. Im Blick hat er dabei vor allem, die Wirtschaft in dem Ostseebad am Laufen zu halten. Ohne Test würden vor allem Hotellerie und Gastronomie leiden. Im Zusammenhang damit stellt er fest, dass in Reihen der Impfwilligen am Montag etliche Beschäftigte von Hotels zu finden waren.

