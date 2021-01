Impfen in Vorpommern-Rügen: Politiker fordern Nachbesserungen für Menschen auf dem Land

Stralsund

Trotz des etwas holprigen Starts zeigt sich Vorpommern-Rügens Gesundheitsamtschef Jörg Heusler zufrieden mit dem Fortgang der Impfkampagne im Landkreis. „Wir sind in den meisten Pflegeeinrichtungen mit der ersten Impfung durch. Nur in einigen Einrichtungen konnten wir nicht impfen, weil es dort gerade ein Ausbruchsgeschehen gab. Da impft man nicht gerne rein“, sagt er in einem aktuellen Facebook-Video.

Gleich zum Auftakt Ende Dezember wurde acht Mitarbeitern in einer Stralsunder Pflegeeinrichtung die fünffache Dosis des Impfstoffs verabreicht. Drei von ihnen kamen kurzzeitig in ein Krankenhaus, eine vierte Person blieb länger. „Das Gesundheitsamt ist weiterhin im engen Kontakt mit allen Personen. Unserer Kenntnis nach bestehen aktuell keine schwerwiegenden Beschwerden“, informiert Stefanie Skock von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Kreises.

Personen sollen selbst über zweite Impfung entscheiden

Bekommen die acht Pflegekräfte nun auch eine weitere Impfung? „Aktuell stehen noch Befunde von Nachuntersuchungen aus, die individuell durchs Gesundheitsamt ausgewertet werden“, sagt Skock. „Auf dieser Grundlage werden die Personen dann eine Entscheidung für oder gegen eine zweite Impfung treffen.“

Wo stecken sich die Leute an? Der nun weiter verlängerte Lockdown gilt bereits seit Wochen, doch noch immer stecken sich täglich zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus an. Wo passiert das? Landkreis-Sprecherin Stefanie Skock: „Die meisten Fälle sehen wir derzeit in Pflegeeinrichtungen, weil hier der Grad der Ansteckung sehr hoch ist. Das heißt, ein eingeschlepptes Virus greift auf viel mehr Menschen über, als wir dies in anderen Kontexten sehen.“ Zudem sei ein Teil der Infektionen auf Reisen zurückzuführen, etwa Dienstreisen oder Besuche der Kernfamilie. Ein anderer Teil lässt sich auf Pausen am Arbeitsplatz beziehen. Zudem gibt es laut Gesundheitsamtschef Jörg Heusler einen Teil, bei dem nicht bekannt ist, woher die Infektion stammt. Eine statistische Erfassung des exakten Infektionsortes erfolgt nicht.

Beschäftigt sind die Betroffenen bei den Wohlfahrtseinrichtungen (WFE) der Hansestadt Stralsund, dem größten Träger am Sund mit acht Pflegeheimen. Diese wurden von mobilen Impfteams aufgesucht. Die erste Runde ist bei ihnen nun durch. „Seither wurden insgesamt 334 Bewohner und 155 Mitarbeiter geimpft“, bilanzieren die WFE. Mit der zweiten Impfung werde „die Hoffnung auf einen Schritt in Richtung Normalität gestärkt“, teilt der Träger mit.

Neue Impfzentren für Ribnitz-Damgarten und Rügen ?

Vor gut einer Woche nahm das Impfzentrum in Stralsund seinen Betrieb auf. Die mobilen Teams beginnen in der kommenden Woche mit der zweiten Impfung. Unterdessen kommen praktische Vorschläge und Forderungen aus der Politik, um beim Thema Impfen nachzusteuern. So heißt es etwa von der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler: „Schnellstmöglich müssen in Ribnitz-Damgarten und auf Rügen weitere Impfzentren eingerichtet werden. In einem Landkreis, der so groß wie das Saarland ist, muss es mehr als nur eine Impfmöglichkeit in der Kreisstadt geben.“

Kreistagsmitglied Mathias Löttge (BVR/FW) fordert Nachbesserungen. Quelle: Robert Niemeyer

Fraktionschef Mathias Löttge fordert Landrat Stefan Kerth ( SPD) auf, „unverzüglich zu handeln. Ansonsten werden wir erleben, dass viele unserer durch Corona besonders gefährdeten älteren Mitbürger nicht zum Impfen kommen werden, weil sie es einfach nicht nach Stralsund schaffen“. Ihnen solle in der jetzigen Situation nicht abverlangt werden, „stundenlang bei winterlicher Witterung mit Bus und Bahn“ zu fahren, „nur weil es offenbar wieder mal an Geld, Organisation und Entscheidung fehlt“, kritisiert Löttge. Zudem sollen Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch in Arztpraxen geimpft werden kann. Die BVR/FW-Fraktion will einen entsprechenden Antrag im Kreistag am 22. Februar einbringen.

Grüne hoffen auf Motivation durch Impfangebot

Dort könnte auch ein Vorstoß der Grünen auf der Tagesordnung stehen. Sie regen an, dass Menschen, die ältere Mitbürger mit ihrem Pkw zum Impfzentrum fahren, auch gleich geimpft werden. Anett Kindler, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, erklärt: „Um ihren Impftermin wahrnehmen zu können, sind insbesondere alleinlebende ältere Menschen im ländlichen Raum darauf angewiesen, sich für die Fahrt zum Impfzentrum eine Mitfahrmöglichkeit zu organisieren. Hier ist zu erwarten, dass Familienmitglieder, Freunde oder Nachbar*innen um Unterstützung gebeten werden. Um die Hilfsbereitschaft zu fördern, sehen wir es als hilfreich und motivierend an, den potenziellen Fahrer*innen das Impfen gleich mit anzubieten.“ Landrat Kerth wurde angefragt, die kurzfristige Umsetzung zu prüfen.

Beide Vorstöße könnten jedoch schon vor der Februarsitzung hinfällig werden. Denn möglicherweise wird der Kreis mobile Impfzentren einsetzen – ähnlich wie die mobilen Abstrichzentren, die etwa nach Coronafällen in Schulen eingesetzt wurden. Eine Info soll dazu in Kürze erfolgen.

Von Kai Lachmann