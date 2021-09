Zingst

Anlässlich des großen Impftages Mecklenburg-Vorpommern am Freitag, 10. September, ist ein mobiles Impfteam des Landkreises in der Schulturnhalle in der Schulstraße 1b in Zingst vor Ort. Von 10 bis 15 Uhr können sich Interessierte gegen eine Infektion mit dem Coronavirus impfen lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Verimpft wird während des Aktionstages ausschließlich der Impfstoff von Biontech. Eine „Zugabe“, wie beispielsweise eine Bratwurst oder ähnliches, wird es in Zingst nicht geben.

Von tri