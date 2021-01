Ribnitz-Damgarten/Bad Sülze

Der Landkreis Vorpommern-Rügen weitet das Impfangebot in der Corona-Pandemie weiter aus. Am Mittwoch teilte der Landkreis mit, dass neben dem bereits eröffneten Impfzentrum in Stralsund weitere Impfzentren in der Fläche aufgebaut werden sollen. „Es ist und war mir von Anfang an sehr wichtig, die Impfung für alle Menschen im Landkreis einfach zugänglich zu machen“, sagte Landrat Dr. Stephan Kerth. Vier weitere Impfstationen sollen im Kreisgebiet eingerichtet werden, und zwar in Bergen auf Rügen und in Grimmen sowie in Bad Sülze und Ribnitz-Damgarten.

Zuletzt war kritisiert worden, dass für etliche Bürger des Landkreises, vor allem für die Älteren, die Anfahrt zum Impfzentrum in der Kreisstadt Stralsund zu kompliziert sei. Unter anderem hatte die Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler gefordert, schnellstmöglich weitere Impfzentren einzurichten. „In einem Landkreis, der so groß wie das Saarland ist, muss es mehr als nur eine Impfmöglichkeit in der Kreisstadt geben.“ Zudem sollen Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch in Arztpraxen geimpft werden kann. Die Fraktion hatte angekündigt, einen entsprechenden Antrag im Kreistag am 22. Februar einzubringen.

Impfzentrum : Städte schlagen Orte vor

Der dürfte sich nun weitestgehend erübrigt haben. „Das Impfzentrum in Stralsund konnte nur der Anfang sein. Da nun absehbar mehr Impfstoff zur Verfügung steht, können wir weitere Schritte umsetzen“, so Landrat Kerth.

Laut Markus Zimmermann, Impfmanager des Landkreises Vorpommern-Rügen, sollen ab 15. Februar in den vier zusätzlichen Impfzentren Impfungen möglich sein. Per Post werden Impfberechtigte darüber informiert, dass sie eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen können. Über eine Hotline können dann Impftermine vereinbart werden. Seit dem 12. Januar wird im Stralsunder Impfzentrum geimpft.

„Es ist wichtig, dass auch in der Fläche geimpft wird“, sagt Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer, die froh ist, dass auch im südwestlichen Teil des Landkreises ein Impfzentrum eingerichtet wird. Die Stadt hat dem Landkreis die Turnhalle als Impfzentrum angeboten. Auch in der alten, bald ehemaligen Grundschule – auf dem Gelände wird derzeit eine neue Grundschule gebaut – stehen Räume zur Verfügung.

Dass weitere Impfzentren eingerichtet werden, sei „eine klasse Idee, um Wege zu verkürzen und die Impfquote positiv zu beeinflussen“, sagt auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Die Verwaltung der Bernsteinstadt hat das Begegnungszentrum in Ribnitz West als dafür geeigneten Ort vorgeschlagen. Am Dienstag werden laut Huth die Räumlichkeiten durch Mitarbeiter des Landkreises begutachtet. „Wichtig sind Parkplätze, ein barrierefreier Zugang und mehrere Räume“, so Huth. Auch in Bad Sülze werden die angebotenen Räumlichkeiten noch vom Landkreis inspiziert.

Ausreichend Personal für Impfzentrum

Im Begegnungszentrum in Ribnitz soll ein Corona-Impfzentrum eingerichtet werden. Quelle: privat

Wichtig ist laut Landkreis außerdem, dass die Räume für einen Zeitraum von möglicherweise mehreren Monaten zur Verfügung stehen, laut Markus Zimmermann „voraussichtlich bis in den Sommer“. Abhängig von der Nachfrage würden laut Kreissprecher Olaf Manzke die Öffnungszeiten der zusätzlichen Impfzentren gestaltet. Möglich sei, dass diese nicht täglich geöffnet seien, sondern lediglich an bestimmten Tagen – je nachdem, wie groß die Nachfrage nach Impfterminen ist. Ein weiterer Aspekt bei der Planung sei, ob und wie in absehbarer Zeit auch das Impfen beim Hausarzt möglich sein wird.

Personal stehe laut Manzke für die zusätzlichen Zentren zur Verfügung. Unterstützung werde jedoch immer dankbar angenommen. Wer vor Ort helfen möchte, kann sich beim Landkreis melden.

Aktuell komme der Landkreis mit dem Impfen laut Zimmermann sehr gut voran. Am 27. Dezember erreichte die erste Lieferung des Impfstoffes Vorpommern-Rügen. Mobile Impfteams verabreichen die Schutzimpfung seitdem in Alten- und Pflegeheimen. Laut Olaf Manzke wird hier derzeit bereits die zweite Dosis verabreicht. Insgesamt sind derzeit laut Landkreis mehr als 4000 Menschen mit der ersten Impfung versorgt worden.

Von Robert Niemeyer