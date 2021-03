Bad Sülze

Das in der Turnhalle der Grundschule Bad Sülze eingerichtete Impfzentrum nahm am Montag seine Arbeit auf. Es gehört zu den vier Außenstellen des bereits bestehenden Impfzentrums Stralsund, die im Landkreis Vorpommern-Rügen dafür sorgen sollen, dass es mit dem Impfen schneller vorangeht. Die Eröffnung der drei anderen Impfzentren – das sind Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten – erfolgt ebenfalls in dieser Woche.

Dieter Blank gehörte zu den ersten, die sich im Bad Sülzer Impfzentrum ihren Pieks abgeholt haben. Der 82-Jährige wurde von seiner Schwiegertochter begleitet. Er war einer von insgesamt 25 Bürgerinnen und Bürgern, die 80 Jahre oder älter sind, die sich gestern gegen Corona impfen ließen. „Für mich stand von vornherein fest, dass ich mich impfen lassen werde, sobald dazu die Möglichkeit besteht“, erzählte er.

Mehr Sicherheit vor Corona bei Vorerkrankten

So ist auch die 81-jährige Ingrid Grunwald an die Sache herangegangen. „Die Impfung gibt mir und den Menschen, mit denen ich zu tun habe, einfach mehr Sicherheit, zumal ich auch mit Vorerkrankungen zu tun habe“. Ingrid Gebert hingegen war anfangs etwas zögerlicher, aber nachdem ihre Kinder ihr zugeraten hätten, habe auch sie sich für die Impfung entschieden, berichtet die 86-jährige Bad Sülzerin, während sie darauf wartete, an die Reihe zu kommen.

Für einen reibungslosen Ablauf im Bad Sülzer Impfzentrum sorgten Bundeswehrangehörige, Arzt und medizinisches Personal. Nach einer ersten Überprüfung am Eingang wurden die Seniorinnen und Senioren im nächsten Raum registriert, die Anmeldung geprüft und ein Blick in den Personalausweis geworfen. Dann ging es in den Wartebereich. Die Patienten wurden anschließend in den Impfraum gerufen, wo der Arzt über den Impfstoff und mögliche Nebenwirkungen aufklärte und die Impfung verabreicht wurde. Anschließend konnten die Patienten in einem weiteren Raum noch ein wenig warten, bevor sie sich dann wieder auf den Weg nach Hause machten.

Bürgermeisterin versorgt Personal mit Kaffee

Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer ließ es sich nicht nehmen, die Bundeswehrsoldaten, Arzt und medizinisches Personal höchstpersönlich mit Kaffee zu versorgen. Und sie informierte darüber, dass sich ältere Menschen, die das wünschen, mit dem Bad Sülzer Bürgerbus in das Impfzentrum fahren lassen können. „Das ist ein Service, der nicht nur älteren Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Bad Sülze und ihrer Ortsteile zur Verfügung steht, sondern allen älteren Menschen im Amtsbereich, die sich in der Turnhalle der Grundschule gegen das Coronavirus impfen lassen möchten“, sagte die Bürgermeisterin. Wer seinen Impftermin vereinbart hat, kann sich für den Bürgerbus im Salzmuseum unter der Telefonnummer 038229/80860 anmelden.

Nachdem das Impfzentrum Bad Sülze die Arbeit aufgenommen hat, wird am 2. März das Impfzentrum in Bergen auf Rügen eröffnet, am Mittwoch das Zentrum in Grimmen und am Donnerstag das Impfzentrum im Begegnungszentrum in Ribnitz-Damgarten. Anmeldungen für die vier Außenstellen des Stralsunder Impfzentrums sind über das Terminbuchungssystem des Landes möglich, vorausgesetzt, man hat den Impfbrief bereits erhalten. Bei der telefonischen Terminbuchung kann angegeben werden, an welchem Ort die Impfung vorgenommen werden soll.

Impfen in Bad Sülze statt Stralsund möglich

Walter Brüdigam aus Marlow hatte sich für Stralsund entschieden und auch bereits den Impftermin vereinbart. Doch dann hatte er einen Unfall und kein Auto mehr zur Verfügung. Und von Marlow nach Stralsund fahre kein Bus, so der 81-Jährige. Er kam deshalb am Montag ins Impfzentrum Bad Sülze und fragte hier bei Heiko Gernetzki an, ob er nicht hier geimpft werden könne. Der organisatorische Leiter des Impfzentrums Stralsund, der am Montag in Bad Sülze vor Ort war, konnte ihm nach Rücksprache mit dem Call-Center des Landes mitteilen, dass das möglich ist. „Das hat ja wirklich sehr schnell und unbürokratisch geklappt“, freute sich Walter Brüdigam.

Während durch die Einrichtung der vier Außenstellen des Stralsunder Impfzentrums die Wege zum Impfen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises nun kürzer werden, bleibe ein Problem allerdings bestehen, sagte Dörte Lange, die Sprecherin des Landkreises. „Es gibt nach wie vor zu wenig Impfstoff.“ Für das Impfzentrum Bad Sülze heißt das: Wenn genug Impfstoff vorhanden wäre, könnten allein hier pro Impfstraße am Tag bis zu 105 Impfungen verabreicht werden, erklärte Dörte Lange. Da drei Impfstraßen eingerichtet worden seien, könnten also bis zu 315 Menschen pro Tag geimpft werden. „Das dafür nötige Personal steht bereit. Aber A und O ist, dass genug Impfstoff zur Verfügung gestellt wird“, sagte sie abschließend.

Von Edwin Sternkiker