In Barth die Schrottautos, beim Karneval der Kulturen in Berlin ein Highlight

Barth

Schrottautos: dieser Begriff für ihre Chevrolet Hi-Cube kränkt Astrid König immer wieder, wenn sie ihn hört oder gar liest. Wie zuletzt im OZ-Artikel über die Pläne, den Hafen in Barth für den Autoverkehr zu sperren. Weg sollen die Schrottautos von dem kleinen Parkplatz am Osthafen beim Jambolaya, Platz machen für die Fahrzeuge der Gewerbetreibenden am Hafen, heißt es darin.

Das Jambolaya ist das „Reich“ von Astrid König. „Ein Cafe, eine Cocktailbar, ein Bistro, eine Galerie mit westafrikanischem Kunsthandwerk; ein Treffpunkt für Menschen verschiedener Generationen und Nationalitäten; einer der romantischsten Plätze Barths, wenn nicht sogar der Welt …“, so beschreibt sie es auf der Homepage. Die Chevrolet Hi-Cube, zwei hat sie von diesen amerikanischen Kastenwagen, sind Teil der Gastronomie. Mit ihnen ist die Geschäftsfrau bei Außenveranstaltungen unterwegs, sorgt für Aufsehen mit ihren Autos, die rollende Cocktailbars und Campingwagen zugleich sind – in Berlin beispielsweise beim Karneval der Kulturen, der vor der Corona-Pandemie rund eine Million Besucher lockte.

Die Chevys: Gebrauchsspuren machen sie erst schick

Die Chevys von Astrid König. Quelle: Anja Krüger

„Es sind keine Schrottautos“, sagt Astrid König fast schon ein wenig traurig. Die Bezeichnung für diese alten Fahrzeuge hört sie immer wieder in Barth. Einigen scheinen sie ein Dorn im Auge, verschandeln wohl deren Auffassung nach den Anblick des idyllischen Hafens. Nicht zuletzt deshalb hat es auch schon mehrfach Nachfragen bei der Verwaltung gegeben, wann etwas gegen die Schrottautos unternommen wird.

Dafür aber gibt es weder einen Grund noch eine rechtliche Handhabe. Denn die Fahrzeuge sind zugelassen und versichert. „Es ist auch wirklich selten, dass sie auf dem Parkplatz stehen. Und manchmal, aber das ist noch seltener, sind sie auch nicht zugelassen, wenn sie hier stehen. Hat dann meist den Grund, dass ich oder mein Lebensgefährte gerade bei der Zulassungsstelle sind, um die Wagen an- beziehungsweise abzumelden – wie meistens zur und nach der Saison“, erklärt sie. Tatsächlich sehen die Chevys nicht aus wie aus dem Ei gepellt. Von dem einen blättert die Farbe, der andere hat einen einfachen, beigen Anstrich. „Sie sollen so aussehen“, betont die Eigentümerin. „Als seien sie gerade von einer Safari in der Wüste oder so zurück“, fügt sie an.

Auf der Speisekarte: Leckeres von der Blühwiese vor der Lokalität

Astrid König, Inhaberin des Jambolaya in Barth, weiß zu schätzen, was vor ihrem Jambolaya wächst. Quelle: Anja Krüger

Astrid König lebt seit Jahren mit Kritik, auch ein wenig Hohn. Wohl weil sie nicht so ist, wie es der gemeine Pommer gern hätte, weil er es so gewohnt ist oder es sich so gehört. Wobei ihre Bodenständigkeit und ihr Arbeitseifer durchaus eines Pommern Anklang finden dürfte. Seit rund 13 Jahren betreibt sie das Jambolaya am Osthafen, hatte zuvor ihre Cocktailbar in der Burg, die es längst nicht mehr gibt. „Schon damals haben die Leute mich belächelt, weil ich die Papp-Bierdeckel gesammelt, Altglas nicht in den Müll geworfen haben“, erzählt sie. Öko-Zicke sei sie von einigen Mitmenschen genannt worden, weil sie ein absoluter Fan von Mülltrennung war und heute noch ist. Weil sie, wie heute noch, Altes wieder aufmöbelt, anstatt es wegzuschmeißen, Nahrungsmittel nichts im Müll zu suchen haben und ihr das Wohl der Tiere überaus wichtig ist.

Und so kommt bei ihr auch viel Pflanzliches auf den Teller – privat und auch im Jambolaya. Vor allem Salate und die Deko auf den Gerichten, teilweise Zutaten der Cocktails baut sie vor dem Jambolaya an – in ausrangierten Rattanmöbeln. Oder sie sammelt sie auf der Wiese direkt an der Terrasse der Lokalität. „Hier wachsen unter anderem Sauerampfer, Spitz- und Breitwegerich, Löwenzahn und Giersch – alles sehr schmack- und nahrhaft“, schwärmt sie. Für sie gebe es keine Unkräuter, nur Wildkräuter. Und das alles vor der eigenen Tür. Bei aller Begeisterung hatte dies aber auch schon einen bitteren Beigeschmack. „Ich hatte mal ziemlich viel Ärger mit der Stadt, weil man dort meinte, die Wiese müsse gemäht werden. Ordnungsgelder sollte ich sogar zahlen. Erst als der damalige Bürgermeister für die Presse auf einer Blühwiese posierte und deren Wichtigkeit erklärt wurde, durfte auch ich meine Blühwiese wachsen lassen“, erinnert sie sich.

„Wir ehemaligen DDR-Bürger sind quasi die Erfinder des Upcyclings!“

Auch bei der Einrichtung zeigt sich, Astrid König setzt auf Nachhaltigkeit. „Vieles von der Einrichtung stammt noch aus der Burg, wurde für diesen Standort umgebaut oder angepasst“, berichtet sie. Die Stühle mit der Rattanrückenlehne seien einst Mobiliar des Elbe-Kreuzfahrtschiffes „Florentina“ gewesen. „Die habe ich vor zwei Jahren neu beziehen lassen“, berichtet sie. Auch die Terrassenmöbel sind nicht von der Stange und schon gar nicht neuwertig. Ganz im Gegenteil: Die Tischgestelle sind alte Nähmaschinengestelle, die Platten darauf einfache Holzbohlen. „Die Bänke sind mittlerweile auch 20 Jahre alt, stehen seit 13 Jahren draußen – schauen Sie sie sich an“, macht sie einmal mehr deutlich, dass es durchaus möglich ist, Dinge lange am Leben zu erhalten.

Wie eben auch die alten Chevrolet Hi-Cube – ihre rollenden Cocktailbars. „Die meisten Sachen lassen sich reparieren oder alte Dinge zu anderen umfunktionieren. Upcycling nennt man das heute – ist total in. Aber tatsächlich sind wir in der DDR doch so aufgewachsen, haben schon immer geupcycelt, sind quasi die Erfinder dieses heutigen Trends“, sagt Astrid König und lacht.

Generell habe sie in Barth seit einiger Zeit mehr Grund zur Freude. „Nachdem ich hier, warum auch immer, viel Gegenwind hatte, werde ich jetzt mehr und mehr akzeptiert, bin auch hier Teil von städtischen Veranstaltungen, was ich ganz toll finde“, sagt sie abschließend.

Von Anja Krüger