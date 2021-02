In Barth werden Fünft- und Sechstklässler zu Detektiven

Barth

Zwei Wochen voller Spannung, rätselhafter Momente, Kreativität und Spaß: Das verspricht das Ferienangebot – trotz der Corona-Pandemie und unter Einhaltung aller Bestimmungen – der Schulsozialarbeiterin Rita Damm.

Alljährlich bietet sie in den Winterferien für die Fünft- und Sechstklässler des Gymnasialen Schulzentrums in Barth Freizeitaktivitäten. „Das wollte ich in diesem Jahr nicht einfach ausfallen lassen“, sagt sie. Also haben sie und ihre Kollegen die Köpfe zusammengesteckt. Das Ergebnis: eine Detektivakademie – absolvierbar zu Hause und völlig kostenlos.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf geheimer Mission

Stundenlanges Büffeln muss aber keiner befürchten. „Es gibt jeden Tag eine Aufgabe. Die Lösung wird an mich geschickt und es gibt dann zur Belohnung ein Puzzleteil“, macht die Schulsozialarbeiterin neugierig. Viel Zeit würden die Aufgaben nicht in Anspruch nehmen, aber sie seien eben eine Abwechslung in der Ferienzeit, in der es aufgrund der Pandemie kaum Angebote für die Ferienkinder gebe.

Und so haben sie und ihre Kollegen spannende Experimente und Aufgaben zu den Themenbereichen „Mysteriöses & Brain“, „Fitness & Gesundheit“, „Kreatives“, „Experimente“ und „Datensicherung“ zusammengetragen, die sich ohne großen Aufwand in den heimischen vier Wänden durchführen und lösen lassen. „Beispielsweise gilt es ein Phantombild zu erstellen oder Geheimtinte herzustellen. Aber auch die Bewegung kommt nicht zu kurz. Im Großen und Ganzen werden die Kinder auf eine geheime Mission geschickt“, erzählt Rita Damm.

Zertifikat und Belohnung winkt allen Absolventen

Am Ende der Ferien, so die Aufgaben gelöst worden sind, winkt jedem Teilnehmer ein Detektiv-Zertifikat. Und eine Belohnung, wie die Schulsozialarbeiterin, die bereits seit acht Jahren am Gymnasialen Schulzentrum in Barth über den Verein Jugendhaus „Storchennest“ tätig ist, berichtet. Was die Belohnung ist, möchte sie aber noch nicht verraten.

Anmelden für die Detektivakademie können sich alle Fünft- und Sechstklässler des Gymnasialen Schulzentrums Barth über die Lernplattform itslearning, per E-Mail an barth@jugendhaus-stochennest.de oder per Telefon unter der Nummer 0174 / 5 40 90 20.

Von Anja Krüger