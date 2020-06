In Corona-Zeiten: Wildtiere erobern sich Lebensraum auf dem Darß zurück

Born

Wildtiere haben sich während der Corona-Krise Lebensraum zurückerobert. Ranger des Nationalparkamtes Vorpommern haben vor allem Rotwild und Adler tagsüber an sonst von Urlaubern frequentierten Wegen gesehen. Noch nie hatten die Ranger eine so hohe Zahl von Wildtieren am helllichten Tag beobachten können. Grund: Wegen der Sperrung des Landes für Urlauber, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, waren im Nationalpark kaum Menschen unterwegs.

Auch Gernot Haffner, Leiter der Nationalparkverwaltung, zeigt sich erstaunt über die Verhaltensänderung der Wildtiere aufgrund der geringeren Störungen. Waren äsendes Rotwild oder Adler sonst nur nach der Hauptbesuchszeit nahe den Wegen zu beobachten, haben sie die angestammten Rückzugsräume auch tagsüber verlassen.

Rasche Verhaltensänderung

Gut zu beobachten war diese rasche Verhaltensänderung vor allem bei großen Tieren. So waren viele Adler im Wiecker Ortsteil Bliesenrade zu beobachten, Selbst Anwohner, so Gernot Haffner, hätten sich mit ihren Sichtungen an das Nationalparkamt gewandt. Normalerweise sind die majestätischen Greifvögel in dieser Jahreszeit konzentriert in der Kernzone des Nationalparks am Darßer Ort und am Pramort zu sehen.

Mit der Öffnung des Landes für Urlauber ist ein gegenteiliger Effekt einhergegangen. Die Nutzung der Wege im Nationalpark ist laut Gernot Haffner enorm. „Die Intensität des Besuchs lässt sich von der in der Hochsaison nicht unterscheiden.“ Nach dem Lockdown wegen der Corona-Krise wollten sich die Menschen in freier Landschaft bewegen.

Rückkehr in Rückzugsräume

Für kleine Tiere, die sowieso meist unbemerkt von Besuchern nahe der Wege leben, ist das kein Problem. Aber auch nicht für Rehe oder Hirsche. Die bleiben einfach in den Rückzugsräumen. Davon gibt es im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft eine große Zahl.

Nur voreilige Brüter sind nun im Dilemma, wenn sie ihr Nest direkt neben den nun wieder viel genutzten Wegen gebaut haben. Am Darßer Ort wurden darum Wege teilweise abgesperrt, damit die Vögel dem Brutgeschäft nachgehen können. Weil es sich um Nestflüchter handele, würden die Sperren nach dem Schlüpfen der Vögel entfernt, sagt Gernot Haffner.

Permanente Kontrollen

Mit den Urlaubern kommen aber auch die Probleme zurück. Seit der Öffnung des Bundeslandes für Gäste wurden bereits 200 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Das Parken und Übernachten im Nationalpark sind bis dato die Hauptgründe dafür, dass die Ranger eine kostenpflichtige Verwarnung aussprachen.

„Das ist ein echtes Problem“, sagt der Chef des Nationalparkamtes in Born. Nur mit permanenten Kontrollen lasse sich dem Problem Herr werden. Ausdrücklich lobt er dabei die sehr gute Unterstützung durch die Polizei – gerade während der Kontrollen von Parkplätzen und Stränden in den Morgenstunden.

Begleitung durch Polizei

Das Übernachten auf Parkplätzen, hier Drei Eichen zwischen Ahrenshoop und Born, ist zumeist verboten. Quelle: Timo Richter

Auf dem Parkplatz Drei Eichen zwischen Born und Ahrenshoop sowie dem Parkplatz Bernsteinweg bei Prerow oder in Bliesenrade haben Ranger und Polizei in den vergangenen Tagen immer wieder illegale Übernachter angetroffen. Dabei handelte es sich um Fahrer von Wohnmobilen ebenso wie um Fahrer von normalen Pkw, die in ihrem Fahrzeugen ein Nachtlager eingerichtet hatten. Dazu kommen noch die Hinterlassenschaften in Form von Müll, der einfach auf den Parkplätzen zurückgelassen wird.

„Ich kann diese Menschen nicht verstehen“, sagt Gernot Haffner. Umso mehr ist er dankbar für die Unterstützung der Polizei. Im Rahmen des Bäderdienstes werden die Mitarbeiter des Nationalparkamtes von einer Fahrradstreife der Polizei begleitet, wenn am frühen Morgen Parkplätze und Strände kontrolliert werden.

Rauer Ton

Das scheint auch erforderlich zu sein. Denn der Leiter des Nationalparkamtes hat große Anspannung gespürt. „Der Ton bei den Ertappten wird schnell rau“, sagt Gernot Haffner. Die Unterstützung durch die Polizei sorgt häufig für mehr Respekt.

Große Probleme bereiten auch freilaufende Hunde im Nationalpark und Kitesurfer, die am Darßer Ort in die Kernzone des Nationalparks hineinfahren. Weil Ermahnungen zuletzt nicht viel brachten, werde nun immer häufiger eine kostenpflichte Verwarnung ausgesprochen.

Steigerung von Verstößen befürchtet

Aufgrund der Abstandsregeln können derzeit noch keine regulären Führungen angeboten werden. Somit könne die Vermittlung des Schutzgedankens und damit die Akzeptanz von Einschränkungen nur schwer weitergegeben werden. Bei einer anhaltenden Zahl von Verstößen fürchtet Gernot Haffner eine deutliche Steigerung von Ordnungswidrigkeiten.

Von Timo Richter