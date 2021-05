In Dändorf wurde nach 1800 Navigation unterrichtet: Das war der Grund

Dändorf

Im Laufe der Jahrhunderte erhöhte sich das Verkehrsaufkommen auf See merklich. Die Schiffe befuhren die Meere mit höheren Geschwindigkeiten und steuerten immer regelmäßiger weit entfernte Ziele an. Bald zeigte sich, dass allein die Praxiserfahrung nicht mehr reichte, sondern eine umfassendere, verbindliche Ausbildung notwendig war.

Anfangs nur in Althagen und Wustrow, fanden sich nach 1800 auch in Dierhagen und Dändorf Schiffer, die in den Winterhalbjahren Lehrgänge in Schifffahrtskunde anboten. Meist umfassten diese Kurse zwei bis drei Winterhalbjahre, bevor die Schüler zur Steuermannsprüfung antreten konnten, die ab 1833 auch in Ribnitz abgenommen wurde.

Mit nachgewiesener Fahrenszeit war später dann das Schifferexamen möglich. Als einer der ersten Lehrer in Dändorf ist ein Schiffer Rehberg genannt. Ebenso unterrichtete der Schiffer Carl Friedrich Fretwurst hier in den Wintermonaten Navigation. Vom letzteren ist bekannt, dass er erst als 72jähriger Greis aus dem seemännischen Beruf ausschied.

Wustrower Navigationsschule öffnete 1846

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Ausbildung der Fischländer Seeleute neu organisiert. 1846 eröffnete offiziell die Großherzogliche Navigationsschule in Wustrow, wenngleich das Schulgebäude erst 1849 fertiggestellt wurde. Es wurden drei Klassen bzw. Lehrgänge angeboten. Die dritte Klasse war die Vorbereitungsklasse, bei der die Teilnehmer in den Winterhalbjahren eine seemännische Elementarausbildung erhielten.

Auch finanziell minderbemittelte Interessenten erhielten hier die Möglichkeit, die nötigen Grundkenntnisse für die weiterführenden Klassen zu erwerben. Aufgrund der hohen Schülerzahlen wurde dieser Lehrgang zusätzlich in Vorbereitungsschulen in Dierhagen und ab 1850 in Dändorf angeboten.

Die zweite Klasse war die Steuermannsklasse und die erste Klasse galt der Vorbereitung auf die Schifferprüfung. Diese Klassen wurden nur in Wustrow unterrichtet.

Unterrichtet wurde von Oktober bis April

Die Navigationsvorbereitungsschule in Dändorf war in dem direkt am Bodden stehenden Bauernhaus „Hufe VIII“ (See-Ende 12) untergebracht. Unterrichtet wurde jeweils von Oktober bis April durch einen Schiffer und einen seminaristisch gebildeten Lehrer. Zeitweise besuchten über 20 Schüler den Unterricht. Neben vertiefendem Schreiben und Rechnen wurde Navigationsunterricht erteilt, oft bis in den Abend. Es soll zeitweise eine Gastwirtschaft in dem Haus gegeben haben, nachweislich zu der Zeit, als dort die Vorbereitungsschule eingerichtet war. Der spätere Dändorfer Dorfschullehrer Karl Ahrendt war hier von 1881 bis 1885 tätig.

Mit dem Rückgang der Segelschifffahrt reduzierte sich die Schülerzahl und schwankte um 1890 zwischen vier und sechs. Zum 1. Oktober 1892 wurde die Vorbereitungsschule geschlossen. Künftige Lehrgangsteilnehmer wurden an die Navigationsvorbereitungsschule in Dierhagen verwiesen.

Mit 26 Jahren Schiffsführer

Die Schließung der Schule sorgte für großen Unmut und Ängste im Dorf. Ein eilig gestellter Antrag an das Schweriner Ministerium auf Rücknahme des Bescheides blieb erfolglos. Einer der sich trotz allem mit ganzer Kraft für die Wiedereröffnung der Schule einsetzte, war der Dändorfer Kapitän Helmuth Christian Dade.

Geboren 1845 in Dändorf, durchlief er die klassische seemännische Laufbahn vom Schiffsjungen bis zum Kapitän. Am 8. März 1870 bescheinigte ihm die Prüfungsbehörde der Wustrower Navigationsschule, dass er „die vorschriftsmäßige Prüfung zum Schiffskapitän mit gut bestanden, weshalb er hiermit für befähigt erklärt wird, ein Schiff zu führen.“

Bereits 26-jährig war er Eigner und Schiffsführer der 1871 auf der Rostocker Werft „Ernst Burchard & Co“ vom Stapel gelaufenen Dreimastbark „O. Kohan“. Bis 1888 segelte er mit ihr über alle Weltmeere, bis er sich dann bereits mit Mitte 40 „zur Ruhe“ setzen konnte.

Von Guido Keil