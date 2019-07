Dierhagen

Ein 40 Meter hoher Mobilfunkmast entsteht derzeit in Dierhagen. Das Fundament sowie die ersten beiden Segmente haben die Arbeiter bereits erstellt. Die einzelnen Abschnitte des Masts werden vor Ort zusammengeschraubt und dann mit einem Mobilkran aufeinandergesetzt. Befestigt werden an dem Mast hauptsächlich Antennen der Telekom, um die Versorgung der Region mit LTE weiter zu verbessern. Voraussichtlich im Oktober soll die neue Anlage in Betrieb gehen. Zuletzt wurden am Windrad vor den Toren Wustrows alte E-Plus-Antennen durch Anlagen der Telekom getauscht. Foto: Timo Richter

Timo Richter