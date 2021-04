In Dierhagen werden jetzt Dünen abgetragen: Das ist der Grund

Dierhagen

Schwere Baumaschinen pflügen über die Dünen am Hauptstrandzugang in Dierhagen. Schwergewicht ist eine rund 20 Tonnen schwere Kettenraupe. Das knallgelbe Gerät schiebt tonnenweise Sand in Richtung Ostseestrand. Die Dünen rechts und links des Zuganges vom Plateau aus werden „abgehobelt“. Die Rettungsschwimmer sollen vom Hauptturm aus wieder direkt auf Strand und Ufersaum blicken können – zumindest in den Bereich des bewachten Strandes.

Mitarbeiter des Bauhofes der Dierhäger Kurverwaltung sind derzeit dabei, dieses „Sichtfenster“ für die Rettungsschwimmer freizuschieben. Diese Arbeit mit hohem technischen Aufwand ist allerdings nur der kleinste Teil des Unterfangens, wenn auch Tausende Tonnen Sand bewegt werden. Viel größer ist die Herausforderung, den Strandhafer erst auf dem bestehenden Dünenkopf auszugraben und später wieder fachgerecht in die abgeschobene Düne zu pflanzen.

Einweisung durch Küstenschützer

Dafür hat ein vielköpfiges Team des Kurbetriebs eigens eine Einweisung durch Mitarbeiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt erhalten. Inzwischen ist ein Teil der Arbeiten erfolgt. Die Düne direkt vor dem Wachturm der Rettungsschwimmer präsentiert sich als einigermaßen ebene Fläche, die in Reih und Glied mit Strandhafer bepflanzt ist, dass es jedem Landwirt eine Freude wäre.

Ob die Arbeiten auch den Maßstäben der staatlichen Küstenschutzbehörde, dem Stalu, genügt, haben Mitarbeiter des Amtes höchstpersönlich in Augenschein genommen – und hatten an den Ausführungen der Arbeiten nichts auszusetzen, wie der Leiter des Bauhofes, Dirk Edlich, während eines Treffens auf der Baustelle sagte.

Wachstum durch Verwehungen

Durch Sandverwehungen sind die Dünen in Dierhagen in den vergangenen Jahren stark gewachsen und haben sich wie vor allem im Ortsteil Neuhaus weit ins Hinterland ausgedehnt. Beim Bau des Plateaus in Dierhagen war ursprünglich ein ungetrübter Blick auf die Ostsee möglich. Das haben Wind und Sand beschleunigt in den vergangenen zehn Jahren zu verhindern gewusst. Gerade die Düne in Richtung Neuhaus ist besonders stark angewachsen.

Der Strandhafer wird für die Bepflanzung der abgetragenen Düne ausgegraben. Quelle: Timo Richter

In Teilen wird die Düne mehr als drei Meter abgetragen. Laut Vorgaben des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt müssen die Dünen beiderseits des Strandzuganges nach der Behandlung noch eine Mindesthöhe von 4,50 Metern aufweisen. Dann ist der Schutz vor Hochwasser weiterhin gegeben.

Bis auf knapp unter fünf Meter am höchsten Punkt wurde die Düne direkt vor dem Domizil der Rettungsschwimmer abgetragen, wie Dirk Edlich sagt. So werde es auch für den Abschnitt auf der anderen Seite des Strandzugangs erfolgen. Stangen markieren, in welchem Bereich die Düne abgeschoben wird.

Sand wird verteilt

Und weil die schweren Arbeitsgeräte schon einmal vor Ort sind – die Kurverwaltung hat die Maschinen angemietet – sollen auch gleich noch einige Strandzugänge profiliert werden. In die betroffenen Bereiche hat der Wind zuletzt jede Menge Sand geweht, der nun wieder weggeschoben wird.

Mit einer Ketten-Raupe wird der Sand von der Düne in Richtung Strand geschoben. Quelle: Timo Richter

Die Sandmassen von den Dünen werden übrigens beiderseits des Hauptstrandzuganges verteilt. Ausgeschlossen ist laut der Vorgaben des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt, dass mit dem zusätzlichen Sand kurzerhand der Strand verbreitert wird. Es darf kein Sand in die Ostsee geschoben werden. Auch darf der Sand, der am Ende am Strand landet, nicht mehr mit Pflanzenteilen durchsetzt sein.

Investition in Sicherheit

Für Kurdirektor Stephan Fellmann ist das Vorhaben nicht nur eine personalintensive Angelegenheit, sondern schlägt vor allem aufgrund der Miete für die Arbeitsmaschinen mit rund 15 000 Euro zu Buche. Insgesamt wird eine Fläche in der Größe von 5000 Quadratmetern auf die ursprüngliche Höhe nivelliert. Die Investition leistet der Kurdirektor, um die Sicherheit am Dierhäger Hauptstrand zu erhöhen.

