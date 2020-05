In Prerow rufen die Kinder: Der Koch ist da!

Prerow

René Dittmann kocht für Kinder. In Prerow versorgt er Schüler und Kita-Kinder der Freien Schule. „In normalen Zeiten sind das pro Tag rund 300 Mahlzeiten“, sagt er. Aber die Zeiten sind nicht normal, trotzdem wird gekocht. Das Unternehmen des 48-Jährigen, die „Darßer Schooljung Köek“, bietet derzeit zwar kein Frühstück an, aber Mittag. „In den vergangenen Wochen habe ich einigen Kindergartenkindern das Essen auch nach Hause gefahren.“ Dafür kaufte er extra Geschirr. Und die Kinder hätten sich stets gefreut und gerufen: „Der Koch ist da!“, berichtet der Prerower. Der isst übrigens am liebsten Eierfrikassee mit Roter Bete und Salzkartoffeln.

