Ribnitz-Damgarten

Die Zahlen sind alarmierend: Die Hälfte aller Grundschüler in Mecklenburg-Vorpommern kann nicht schwimmen. (OZ berichtete). Hauptgrund: Es fehlen Schwimmhallen, wo den Kindern das Schwimmen beigebracht werden kann. Ribnitz-Damgarten gehört zu den Kommunen, die eine Schwimmhalle haben. „Und diese wird auch sehr intensiv genutzt“, sagt Antje Weilandt. In der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten ist sie verantwortlich für das Sachgebiet Gebäudemanagement und Sport.

Stadt zahlt Zuschüsse

Jede Schule der Stadt habe die Möglichkeit, Schwimmunterricht in der Bodden-Therme durchzuführen. Dieser werde entweder in den wöchentlichen Stundenplan integriert oder in Form von Projekttagen angeboten, erläutert Weilandt. „Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit jeder Grundschüler schwimmen lernen kann, wenn die Eltern das wollen.“ Und man setze nicht erst in der Schule an, erläutert die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung weiter. Die Kindertagesstätten hätten diese Möglichkeit ebenfalls, auch bei ihnen sei das Interesse sehr groß. Sie würden dieses Angebot vor allem für die Vorschulkinder nutzen.

Die Kindertagesstätten und Schulen der Bernsteinstadt können das Sport- und Erlebnisbad kostenlos nutzen. Ebenso alle Kinder und Jugendlichen, die in Ribnitz-Damgartener Vereinen organisiert sind. Dafür zahlt die Stadt Zuschüsse. Ihnen steht das Sportbecken der Bodden-Therme jeweils die ersten drei Tage in der Woche vormittags bzw. bis zum frühen Nachmittag zur freien Verfügung.

Bis zu 90 Prozent der Kinder schaffen das „ Seepferdchen “

Zu den Kindertageseinrichtungen der Stadt, die bereits seit vielen Jahren regelmäßig die Bodden-Therme nutzen, gehört die DRK-Kita „Lütt Hüsung“. Ein Jahr lang jeweils einmal in der Woche trainieren die Vorschulkinder in der Bodden-Therme. „Die Stadt stellt uns die Halle kostenlos zur Verfügung, wir kümmern uns um den Schwimmlehrer, das war in diesem Jahr Joachim Kühn, und den Transport der Kinder zur Schwimmhalle“, erläutert Kita-Leiterin Christine Strauß. Es gehört seit vielen Jahren zum Konzept der DRK-Kita, dass alle Mädchen und Jungen, bevor sie eingeschult werden, das Schwimmen lernen bzw. ans Wasser gewöhnt werden. Und da kann die Einrichtung auf große Erfolge verweisen. Von den 16 Kindern, die jetzt in die Schule kommen, haben bis auf zwei Kinder alle das „ Seepferdchen“ geschafft. Und sieben Kinder haben sogar die Prüfung für das Schwimmabzeichen in Bronze abgelegt, freut sich Christine Strauß.

Clifford Fordinal, Betriebsleiter der Bodden-Therme, schätzt, dass zwischen 80 und 90 Prozent, der Kinder aus den Kitas und Schulen der Stadt, die zum Erlernen des Schwimmens in das Sport- und Erlebnisbad kommen, das Seepferdchen schaffen.

Schwimmkurse der Bodden-Therme sind sehr gefragt

Die Bodden-Therme bietet auch selbst Schwimmkurse für Kinder von Individual-Badegästen an, erläutert Clifford Fordinal weiter. Dieses Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Der Kurs für den Erwerb des Schwimmzeugnisses „ Seepferdchens“ kostet 110 Euro. Kinder, die bereits das Seepferdchen erworben haben, können anschließend auch den Bronzekurs belegen. Dieser auf acht Stunden angelegte Kurs kostet 105 Euro. Viele Eltern würden großen Wert darauf legen, dass ihr Kind auch den Bronzekurs belegt, erläutert Clifford Fordinal weiter. „Denn wer das Jugendschwimmabzeichen in Bronze hat, gilt als sicherer Schwimmer und kommt zum Beispiel auch gut in der Ostsee klar.“ Die Nachfrage sei sehr groß, berichtet der Betriebsleiter abschließend. „Unsere Schwimmkurse sind bis zu einem Jahr im voraus ausgebucht.“

Von Edwin Sternkiker