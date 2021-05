In Ribnitz-Damgarten werden die Bäume gecheckt - das sind die Gründe

Ribnitz-Damgarten

Etwa 40 000 Bäume soll es in Ribnitz-Damgarten und den Ortsteilen geben. Doch einheitlich erfasst ist bisher nur ein Teil in einem analogen Baumkataster. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt will ein digitales Baumkataster erstellen lassen. Dafür wurden in den diesjährigen Haushalt 20 000 Euro eingestellt. Mit den Arbeiten wurde ein Sachverständigenbüro beauftragt.

Zunächst müssen erst einmal jede Menge Daten erfasst werden. „Mitarbeiterinnen des Sachverständigenbüros haben jetzt mit den Arbeiten in der Richtenberger Straße in Damgarten begonnen“, informierte Doreen Wilke vom Sachgebiet Umweltplanung der Stadtverwaltung die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses in ihrer Sitzung am Donnerstag.

Mit wenigen Klicks alle Informationen

Künftig soll es möglich sein, mit nur wenigen Klicks über alle Bäume im Stadtgebiet Ribnitz-Damgarten und in den Ortsteilen Informationen abzurufen. Dazu werden in das digitale Kataster verschiedene Angaben aufgenommen, so zur Baumart, zum Alter, zur Vitalität, zum Standort des Baumes, in welcher Entwicklungsphase sich der Baum befindet, Größe und Stammumfang sowie Kronenbeschaffenheit. Und es wird auch vermerkt, welche Krankheiten und Schäden er aufweist. Da, wo es notwendig erscheint, kommt auch ein Hammer zum Einsatz, mit dem der Stamm nach Hohlräumen abgeklopft wird.

Konzentrieren wird man sich zunächst auf die Erfassung der Bäume, die an besonders stark frequentierten Bereichen der Stadt stehen. Dazu gehören unter anderem Bahnhof, Kindertagesstätten, Schulen, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe sowie Hauptstraßen

Wenn das digitale Kataster erst einmal erstellt ist, werden künftig alle Ergebnisse der zweimal im Jahr durchgeführten Baumkontrollen eingearbeitet und stehen damit für die Planung von Pflegemaßnahmen oder bei der Klärung der Frage, ob ein Baum gefällt werden muss, zur Verfügung.

Bauamtsleiter Heiko Körner erläuterte in der Ausschusssitzung, dass nicht nur die Bäume in Ribnitz-Damgarten erfasst werden sollen, sondern auch die in den amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Ribnitz-Damgarten. Das Ganze sei zwar sehr aufwändig, aber die Stadt habe eine Verkehrssicherungspflicht. Der wolle und müsse man nachkommen.

„Wir wollen alles dafür tun, um das Risiko, das von Bäumen in bestimmten Situationen ausgehen kann, so gering wie möglich zu halten. Mithilfe des Baumkatasters lassen sich diese Risiken einfach besser abschätzen.“ Dabei gehe es auch und nicht zuletzt um Versicherungsfragen. So können im Fall des Falles auch Haftungsfragen besser geklärt werden, sollte es zu einem Unfall kommen. Aber dazu brauche man einen Nachweis, wann und mit welchem Ergebnis Kontrollen durchgeführt wurden und welche Maßnahmen die Stadt zur Sicherung von Bäumen ergriffen hat, so Körner. Ein digitales Baumkataster sei dafür das richtige Instrument.

Kataster soll ständig aktualisiert werden

Mithilfe des digitalen Baumkatasters lassen sich aber auch Baumschauen, Pflegemaßnahmen und Kontrollen effektiver planen. Da alle Angaben digital aufgearbeitet werden, können übers Baumkataster Arbeitsaufträge direkt an Baumpflegefirmen weitergeleitet werden.

Wenn das Kataster erst einmal erstellt ist, wird künftig Stadtgärtnerin Sybille Wulf dafür sorgen, alle Ergebnisse der zweimal im Jahr durchgeführten Baumkontrollen in das Kataster aufzunehmen, damit es immer aktuell bleibt. „Meine Aufgabe ist es, Schäden an Bäumen rechtzeitig zu erkennen und dann geeignete Pflegemaßnahmen zu veranlassen oder auch, wo ein Baum nicht mehr zu retten ist, den Antrag auf Fällung zu stellen. Ich sehe mich ein bisschen in der Rolle eines Hausarztes, der den richtigen Riecher haben muss“, sagte Sybille Wulf in der Ausschusssitzung.

Von Edwin Sternkiker