In Ribnitz wird Modell der „Pribislaw“ für australisches Museum gebaut

Ribnitz-Damgarten

Die Holzwerkstatt des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung ist das Reich von Mario Vetter. Hier ziehen zwei Schiffsmodellrümpfe die Blicke auf sich. Sie sind im Aufbau völlig identisch und unterscheiden sich nur durch ihre Größe. Es sind Modelle der Bark „Pribislaw“. 1847 war das Schiff auf der Ribnitzer Werft von H. L. Miebrodt vom Stapel gelaufen. Mario Vetter baut es nun im Maßstab 1:40 und 1:20 nach und setzt vor allem Buchensperrholzplatten, Kiefernleisten und Kiefernsperrholz ein. Für Ruderblatt, Vordersteven, Achtersteven und Gangspill des kleineren Modells hat er Eichenholz verwendet. Auch für das Ruderblatt und das Gangspill des größeren Modells will er Eichenholz einsetzen. Das Besondere an diesem Holz: Es stammt von der „Pribislaw“. „Damit ist zumindest ein Teil des Schiffes wieder nach Ribnitz zurückgekehrt“, sagt Mario Vetter.

In 164 Tagen von Hamburg nach Melbourne

Wie er zu diesem Originalholzstück gekommen ist, ist eine Geschichte für sich. Und das ist sie: Die „Pribislaw“ war bis 1855 im Passagierverkehr eingesetzt, vor allem für die Überfahrt von Auswanderern. Zu einer dieser Überfahrten war das Schiff am 23. August 1849 mit 229 Passagieren an Bord von Hamburg aus in See gestochen. Über einen großen Umweg, der über Rio de Janeiro führte, erreichte die Bark nach 164 Tagen am 2. Februar 1850 Melbourne. Viele der Passagiere, die an diesem Tag zum ersten Male australischen Boden betraten, ließen sich in Westgarthtown, das sich in der Nähe von Melbourne befindet, nieder. Es war die erste deutsche Siedlung in Victoria. Unter den Neuankömmlingen befanden sich auch Vorfahren von Robert Wuchatsch. Seit 40 Jahren forscht der Australier zur „Pribislaw“.

Ab 1855 war die Bark im Frachtverkehr unterwegs. Bis Februar 1870 war das Schiff in 65 Häfen auf fünf Kontinenten vor Anker gegangen. In das Jahr 1870 fällt auch die letzte Fahrt. Die „Pribislaw“ sollte Holz von Norwegen nach England transportieren. Doch das Schiff geriet in einen schweren Sturm, lief vor den Shetland-Inseln auf einen Felsen auf und wurde beschädigt. Ein Händler kaufte das Schiff, machte es wieder klar und ließ es nach Lerwick schleppen. Dort wurde die „Pribislaw“ bis in die 1950er als Lager genutzt. 2002 besuchte Robert Wuchatsch Lerwick. Im Ergebnis dieses Besuches wurden 2005 erhalten gebliebene Hölzer der „Pribislaw“ nach Australien verschifft, wo sie in Ziebells Farmhouse Museum in Westgarthtown ausgestellt wurden.

Robert Wuchatsch (r.) bei der Übergabe einer Originalplanke der "Pribislaw" an Dirk Weissleder. Quelle: privat

Im Zuge seiner Forschungen besuchte Wuchatsch im November 2018 auch Ribnitz-Damgarten. Gemeinsam mit Dirk Weissleder aus Laatzen bei Hannover. Dieser ist Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände (DAGV) und 2. Vizepräsident von International German Geneaology Partnership. Am 20. September dieses Jahres wurde er in Antwerpen zum Generalsekretär des Weltverbandes für Genealogie und Heraldik (Confédération Internationale de Généalogie et d`Héraldique, CIGH) gewählt.

Holz wurde Altersbestimmung unterzogen

Weissleder recherchierte zu einem Verwandten, der ebenfalls mit der „Pribislaw“ nach Australien gekommen war. Durch ihre Forschungen bekamen der Deutsche und der Australier 2016 Kontakt, daraus entstand eine überaus fruchtbringende Zusammenarbeit. Bei ihrem gemeinsamen Besuch in Ribnitz (OZ berichtete) führte sie ihr Weg auch zu Stadtarchivarin Jana Behnke. Ihr gelang es mit Hilfe von Archivunterlagen die Größe der Miebrodt’schen Werft zu ermitteln und konnte den beiden Männern dann auch den ehemaligen Werftstandort am Körkwitzer Weg zeigen.

Während des Aufenthaltes in Ribnitz-Damgarten stand auch ein Besuch des Bernsteinmuseums auf dem Programm. Die ausgestellten Schiffsmodelle beeindruckten Wuchatsch so sehr, dass er bei Axel Attula, wissenschaftlicher Leiter des Museums, anfragte, ob er nicht eine Möglichkeit sehe, dass für das Museum in Westgarthtown ein Modell der „Pribislaw“ gefertigt werden kann. Attula gab diese Anfrage an Jan Berg, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten, weiter. Da es hier mit Mario Vetter einen Mitarbeiter gab, der über sehr große Erfahrungen im Schiffsmodellbau verfügt, erklärte man sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.

Von den Hölzern der Bark, die nach Australien gelangten, übergab Robert Wuchatsch eine Originalplanke an Dirk Weissleder. Diese wurde im Deutschen Archäologischen Institut der Humboldt-Universität Berlin einer Altersbestimmung unterzogen. Ergebnis: Das Holz stammt von einem Baum, der zwischen 1811 und 1830 gefällt worden war. Eine weitere Planke erhielt Mario Vetter von Robert Wuchatsch zugeschickt, deren Holz er für die beiden Modelle verwendet.

Ankunft in Australien vor 170 Jahren wird gefeiert

Dirk Weissleder: „Mit großen Gefühlen beobachte ich nun den Nachbau des Schiffsmodells der ’Pribislaw’ in Ribnitz und kann kaum die Fertigstellung erwarten. Am 26. April 2020 soll bei Melbourne die Überfahrt der ’Pribislaw’ vor 170 Jahren gefeiert werden.“ Dann soll auch das Modell zu sehen sein. „Ich denke, dass ich die Arbeit daran Ende Oktober abschließen und es auf die Reise nach Australien schicken kann“, sagte Mario Vetter.

Und was passiert mit dem größeren Modell? „Das kommt in die stadtgeschichtliche Sammlung“, so Jan Berg. „Zu überlegen ist, ob man in Zukunft die in der Sammlung befindlichen Schiffsmodelle nicht in einem gesonderten Ausstellungsraum dauerhaft präsentieren kann. Damit könnte man der Bedeutung von Ribnitz und Damgarten als Werftstandorte im 19. Jahrhundert Rechnung tragen.“ Der Geschäftsführer möchte diesen Vorschlag als Signal und Anregung auch und vor allem an die Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung verstanden wissen. Er sei jedenfalls überzeugt, dass eine solche Dauerausstellung auf Interesse bei Einwohnern und Urlaubern stoßen würde.

Von Edwin Sternkiker