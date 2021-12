In Stralsund untergetaucht: Die Suche nach dem Mönch Bartold Bledelem

Stralsund

Im Juli 1466, das genaue Datum kennen wir nicht, baten Johann Gripe und Heinrich Specht, zwei Geistliche aus dem Zisterzienserkloster Marienrode bei Hildesheim, vor den Stralsunder Rat gebracht zu werden. Sie waren beauftragt, einen aus ihrem Kloster entlaufenen Messpriester und Mönch mit Namen Bartold Bledelem wieder zurückzuholen. Jener habe sich in Stralsund niedergelassen, nenne sich Meister Heinrich und arbeite als Barbier und Arzt, so die Bittsteller. Bereits im Jahr zuvor sei er schon einmal entflohen und konnte damals in Stendal ausfindig gemacht und mit Hilfe des dortigen Rates wieder in das Kloster zurückgebracht werden. Einer der beiden jetzt nach Stralsund entsandten Priester sei damals dabei gewesen und könnte den Entflohenen wiedererkennen.

Stralsunder Rat nahm flüchtigen Mönch gefangen

Der Abt des Klosters ersuchte in einem Schreiben vom 10. Juli 1466 den Stralsunder Rat, den beiden Priestern behilflich zu sein. Anfangs schienen beide Seiten auch zusammen zu arbeiten. Der Rat nahm den flüchtigen Mönch Bledelem gefangen. Die beiden Gesandten kehrten bereits Ende Juli mit Bledelem wieder nach Marienrode zurück, denn schon am 25. Juli dankte der Abt und der Konvent in einer Urkunde dem Stralsunder Rat für seine Hilfe bei der Ergreifung des Entflohenen.

Nun, ganz so reibungslos scheint die Sache aber doch nicht vor sich gegangen zu sein, denn die Geschichte hatte ein Nachspiel. Im Stralsunder Stadtarchiv gibt es nämlich noch ein drittes Schreiben, das heute leider ziemlich beschädigt und deshalb unvollständig ist, zudem keine Datierung mehr aufweist. Dem Fragment ist jedoch zu entnehmen, dass sich der Abt und das Konvent beim Rat der Stadt Stralsund darüber beklagen, dass dieser dem Bledelem nach dessen Inhaftierung sein Hab und Gut abgenommen habe. Ein Teil davon sei von Bledelem aber aus dem Kloster gestohlen worden, so der Abt in seiner Klage. Das fordern Abt und Konvent nun mit diesem Schreiben zurück.

Auseinandersetzung wegen gestohlener Schätze

Hat sich der Rat von Stralsund bereichert, oder wurden die beschlagnahmten Güter an das Kloster zurückgegeben? Wir wissen es nicht genau. Ausgehend von der Tatsache, dass in der Danksagung vom 25. Juli von den fehlenden Gegenständen keine Rede ist, ergeben sich zwei Szenarien. Stammt die klösterliche Forderung aus der Zeit, als sich die Priester mit dem Entflohenen noch in Stralsund aufhielten, so wäre dies ein seltenes Beispiel für eine eigentlich zeitlich damals kaum zu bewältigende Kommunikation. Selbst reitende Boten hätten für die Strecke mehrere Tage benötigt. Wahrscheinlicher ist deshalb die zweite Variante. Die beiden entsandten Priester berichteten erst nach ihrer Rückkehr von den beschlagnahmten Gütern. Dann wäre das Schreiben eigentlich der Auftakt zu weiteren Verhandlungen zwischen dem Kloster und dem Rat. Im Stadtarchiv gibt es heute aber keine weiteren Schreiben oder Hinweise zu dieser Sache. Legen wir deshalb den allgemeinen Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) zugrunde und glauben an ein gutes Ende – der Rat der Stadt scheint nach dieser ersten Aufforderung die beschlagnahmten Klostergüter wohl zeitnah zurückgegeben zu haben.

Das Siegel des Abtes des Zisterzienserklosters Marienrode von der urkunde vom 25. Juli 1466, mit der dem Stralsunder Rat für seine Unterstützung bei der Suche nach dem entflohenen Mönch gedankt wurde. Quelle: Stadtarchiv Stralsund

Auch für das Kloster Eldena sind Fluchten belegt

Die Flucht aus dem Kloster war gar nicht so selten, wie die 2015 von der Schweizer Historikerin Milena Svec Goetschi vorgelegte Studie zu „Klosterflucht und Bittgang“ im 15. Jahrhundert eindrucksvoll belegt. Die bekanntesten Flüchtlinge dürften wohl Martin Luther und Katharina von Bora sein. Aber auch aus Pommern sind weitere Fluchten belegt, so 1532 aus dem Kloster Eldena.

Klöster waren nicht zuletzt auch Versorgungsanstalten für nachgeborene Söhne und Töchter. Aber nicht alle gingen freiwillig diesen Lebensweg. Zwei Schwestern Herzog Bogislaws X. (1454 bis 1535), Elisabeth und Maria, wurden Priorin des Klosters Verchen bzw. Äbtissin des Klosters Wollin. Wenigstens Elisabeth haderte mit ihrem Schicksal. Der Verfasser der Pomerania legt ihr den Ausspruch in den Mund, „er [Bogislaw X.] hette sie lieber mogen einem schlechten [einfachen] Edelmann oder Grafen geben, wann daß er sie hette in das lebendige Leichenhaus gesteckt.“

Bartold Bledelem dürfte sicher nicht der einzige Mönch bzw. die einzige entlaufene Nonne gewesen sein, die in Stralsund Unterschlupf gesucht haben. Sein Fall ist dokumentiert, denn seine Flucht war letztlich nicht erfolgreich. Andere mögen mehr Glück gehabt haben und sind deshalb in den Dokumenten des Stadtarchivs auch nicht fassbar.

Von Dirk Schleinert