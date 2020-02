Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten sind derzeit an mehreren Stellen Abrissbagger im Einsatz, um Platz zu schaffen für Neubauten. So in unmittelbarer Nähe des Grundschulteils der Bernstein-Schule in der Demmler-Straße. Hier hat der Abriss des ehemaligen Fitnessstudios begonnen. Dies steht im Zusammenhang mit dem Bau des Bildungscampus. Auf der abgeräumten Fläche soll der Neubau der Grundschule entstehen. Weitere Bestandteile des Großprojektes sind die Sanierung des bestehenden Grundschul-Gebäudes in der Demmler-Schule, der Bau einer neuen Ein-Feld-Sporthalle sowie die Erneuerung der Außen- und Sportanlagen.

Im Sommer 2022 sollen die Arbeiten an diesen vier Projekten abgeschlossen sein, so der Plan. Dann ziehen die Grundschüler vom Mühlenberg in den Neubau um, die Schüler der Orientierungsstufe ziehen in das sanierte Gebäude in der Demmler-Straße, und für die Schüler des Standortes Berliner Straße findet für die Zeit der Sanierung ihres Gebäudes der Unterricht in der Mühlenbergschule statt.

In der Damgartener Chaussee verschwinden die Gebäude der alten Kreisverwaltung. Auf dem attraktiven Grundstück sollen Mehrparteien-Wohnhäuser errichtet werden. Quelle: Edwin Sternkiker

Auch auf dem Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung in der Damgartener Chaussee in Ribnitz laufen Abrissarbeiten. Nachdem die Gebäude von der Fernwärmeversorgung getrennt und Schadstoffe entsorgt wurden, sind hier nun Abrissbagger am Zuge. Die Kosten für die Abrissarbeiten belaufen sich auf etwa 400 000 Euro. Auf dem freiwerdenden Gelände plant die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH die Errichtung von Mehrparteien-Wohnhäuser. Daneben soll eine Fläche für eine Kindertageseinrichtung vorgehalten werden.

Die Haupteinfahrt in das neue Ribnitzer Wohngebiet wird gegenüber der Gerhart-Hauptmann-Straße verlegt. Dazu muss allerdings die derzeit noch als Verkaufsstelle für Möbel genutzte Halle abgerissen werden. Das Gebäude gehört der Stadt, sie hat es an den Betreiber des Marktes vermietet. In diesem Bereich soll auch ein öffentlicher Parkplatz geschaffen werden.

Der Abriss der ehemaligen Damgartener Glashütte in der Saaler Chaussee läuft auf Hochtouren. Auf dem Grundstück wird ein Supermarkt gebaut. Quelle: Edwin Sternkiker

Auf Hochtouren läuft derzeit auch der Abriss der ehemaligen Glashütte in der Saaler Chaussee in Damgarten. Auf dem freiwerdenden, etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstück wird ein Supermarkt gebaut. Edeka plant, vom bisherigen Standort in der Herderstraße in die Saaler Chaussee umzuziehen. Der Grund für diese Entscheidung: Mit einer Verkaufsfläche von lediglich 425 Quadratmetern ist der Edeka-Standort in der Herderstraße weder zeitgemäß noch wettbewerbsfähig. Der neue Supermarkt soll eine Verkaufsfläche von 1250 Quadratmetern haben.

Von Edwin Sternkiker