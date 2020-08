Barth

Das Amtsgerichtsgebäude in Barth befand sich in der Baustraße 16. 1864 wurde Richtfest gefeiert und 1865 die Einweihung. Am 1. Oktober 1879 wurden die neuen Reichsjustizgesetze eingeführt, damit hörten die früheren Kreisgerichte auf. Barth erhielt nun sein eigenes Amtsgericht mit zwei Richtern und den erforderlichen Hilfskräften.

Mehrere Jahrhunderte hatte das Gericht seinen Sitz im alten Rathaus auf dem Marktplatz. Das Gerichtswesen selbst geht schon bis in die Gründerjahre der Stadt zurück. Nach der Vereinigung von Neuvorpommern und Rügen mit dem preußischen Staat wurde so manch Altes beseitigt und Neues eingeführt. 1900 trat das „Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich“ in Kraft. Von jetzt an wurde die Gerichtsbarkeit nur noch durch vom Staat bestellte Gerichtsbehörden ausgeübt. Damit hatte die Gerichtsbarkeit der Stadt ein Ende.

Das Gebäude wurde 1978 grundsaniert

Heute ist in der Baustraße 16 das Polizeirevier in Barth. Quelle: Mario Galepp

Als Richter kam 1879 Adolf Schmidt nach Barth, dieser wurde Amtsgerichtsrat und 1912 Geheimer Justizrat. 1920 verstarb er. Sein Nachfolger wurde Amtsgerichtsrat Hans Langner, er verstarb 1938. Im Herbst des Jahres 1912 begann ein Umbau um eine Vergrößerung des Gerichtsgebäudes, welches dadurch um ein Drittel vergrößert wurde.

1978 wurde das ehemalige Amtsgerichtsgebäude grundsaniert. Die Volkspolizei der DDR hielt hier nun Einzug. Im Jahre 2000 erfolgte die letzte Sanierung und Modernisierung des Gebäudes als Polizeirevier Barth.

