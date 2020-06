In dieser Barther Tischlerei wurden die Sterne fürs Kinderfest hergestellt

Barth

In der Badstüberstraße 13 in Barth hatte früher die Sarg-Bau & Möbeltischlerei L. Pätow ihren Sitz. Bis 1927/28 war die Firma in der Fischerstraße 2 ansässig und zog dann in der Badstüberstraße 13. Das historische Foto stammt aus dem Jahr 1929.

Die Badstüberstraße 13 heute. Quelle: Mario Galepp

Anzeige

Tischlermeister Louis Paetow stellte bis 1935 unter anderem auch die Sterne, Armbrüste und die Bolzen für das Barther Kinderfest her. Später unterstützen das Barther Kinderfest mit der Herstellung der Sterne und anderen Utensilien die Tischlermeister Tesing in der Dammstraße 26, Tischlermeister Paetow in der Baustraße 21 und Tischlermeister Kegebein in der Baustraße 10.

Weitere OZ+ Artikel

Mittlerweile werden die Sterne für das Kinderfest schon seit Jahren von Mitgliedern des Barther Heimatvereins hergestellt. Das Material dafür liefern die beiden Tischler Dankmar Bumblies und Christian Hinrichs. So ist und bleibt dies fast eine 200-jährige Tradition in Barth. In diesem Jahr musste der Heimatverein das Kinderfest aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen schweren Herzens absagen.

Von Mario Galepp