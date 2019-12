Barnstorf

Die Sonne scheint durch die Fenster des kleinen Erkers am heimeligen Bauernhaus. Eine filigrane Bronze von Jo Jastram steht auf dem Sims, an der Wand hängt ein Bild von Hedwig Holtz-Sommer, davor fällt der Blick in den liebevoll angelegte Bauerngarten und schweift über den Bodden bis zur Scheune.

Quelle: Arno Zill

Dass das alte Gebäude unter dem Rohrdach einmal zum Kunstort wird, hätte Betreiberin Gabriele Eymael sich wohl kaum träumen lassen, als sie 1964 nach MV kam. Die junge Lehrerin, die aus der Nähe von Berlin stammt, unterrichtete an der ehemaligen Seefahrtschule in Wustrow, wo sie auch ihren Mann Peter kennenlernte, den sie 1970 heiratete. Die Kunstscheune

„Mein Mann fuhr damals zur See und hatte sein Schiff“, erinnert sich Eymael. Aber als die zwei Kinder kamen, sei der Wunsch nach einem richtigen Zuhause immer größer geworden. „Ich hatte eigentlich an ein typisches Einfamilienhaus gedacht“, sagt Eymael. Aber als 1982 das alte Gehöft in Barnstorf bei Wustrow zum Verkauf stand, entschied sich das Paar für den Hof. „Alles war reparaturbedürftig, besonders die Scheune war in einem sehr schlechten Zustand“, sagt die 77-Jährige. „Viele haben uns damals gesagt: ‚Am besten, ihr reißt die Scheune ab, das lohnt sich nicht mehr‘“, fügt Ehemann Peter hinzu. „Aber wir wollten sie erhalten.“

In der liebevoll hergerichteten Kunstscheune Barnstorf werden seit 1985 Arbeiten verschiedener Künstler gezeigt. Quelle: Dietmar Lilienthal

In mühevoller Kleinarbeit und mit der Hilfe von Freunden richteten sie nach und nach alles wieder her. „Ich habe rund um den Bodden Rohr gesammelt, damit das Dach der Scheune gedeckt werden kann“, erinnert sich Peter Eymael an die Anfänge. Auch dass die Scheune zum Kunstort wurde, ist eher einem Zufall geschuldet: „Zur 750-Jahr-Feier von Wustrow sollten ansässige Künstler ihre Arbeiten präsentieren. Die Keramiker Astrid und Gerd Lucke fragten, ob sie in unserer Scheune ihre zerbrechliche Keramik ausstellen können“, erinnert sich Gabriele Eymael.

Und so öffneten sich 1985 die wuchtigen Holztüren für die erste Ausstellung. „Alles war improvisiert, die Zwischenwände waren halb eingefallen, auf einer Leiter mit Glasplatten stand die wertvolle Keramik“, erinnert sich der 80-Jährige. „Aber die Ausstellung war ein großer Erfolg, die Keramik danach komplett ausverkauft.“ Damit war der Grundstein für die Kunstscheune gelegt. „Mit der Wende kamen auch die Urlauber aus anderen Bundesländern“, sagt Gabriele Eymael.

Die Kunst und die Künstler

Um die Scheune mit Kunst zu füllen, helfen der Familie die guten Kontakte in die hiesige Künstlerszene, unter anderem zu Otto Niemeyer Holstein. „Wir hatten schon eine Ausstellung geplant“, erinnert sich Peter Eymael. „Leider ist er vorher gestorben.“ Postum werden dennoch später seine Arbeiten in der Kunstscheune gezeigt. Auf der Suche nach einem Bildhauer holen Eymaels den bekannten Rostocker Künstler Jo Jastram ins Boot, der sich ebenfalls bereit erklärt, in der Kunstscheune auszustellen. „Das war ein Glücksfall“, erinnert sich Gabriele Eymael. „Er kannte alle Bildhauer in der Gegend und so ging es immer weiter. Ähnlich war es auch in der Malerei.“

Winterausstellung in Barnstorf: In der Diele werden unter anderem Arbeiten von Jo und Inge Jastram sowie Rainer Kessel gezeigt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Arbeiten von rund 120 Künstlern haben Peter und Gabriele Eymael in den insgesamt 34 Jahren in der Kunstscheune präsentiert. Darunter sind viele bekannte Namen: Jo und Inge Jastram, Otto Niemeyer-Holstein, Gerhard Marcks, Werner Stötzer, Hedwig Holtz-Sommer, Hedwig Jaenichen-Woermann oder Kussmund-Maler Feliks Büttner. Dieser Auswahl ist es nicht zuletzt geschuldet, dass sich die Kunstscheune mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat. „Wichtig ist uns bei der Auswahl vor allem, dass die Künstler zu uns passen und dass die Qualität stimmt“, so Gabriele Eymael.

Zwischen 7000 und 8000 Besucher aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Schweden kommen jährlich zu den zwei Sommerausstellungen. „Wir profitieren natürlich auch vom Ahrenshoop-Publikum“, so Gabriele Eymael. Weitere Formate sind die Oster- und die Weihnachtsausstellung in der behaglichen Diele sowie wechselnde Veranstaltungen, darunter Musikveranstaltungen, Lesungen, Modenschauen oder Theater. Auch als Filmkulisse diente das Gehöft bereits einige Male.

Die „Macher“ hinter den Kulissen der Scheune

Was klein begann, ist inzwischen zu einem Familienbetrieb geworden. Gemeinsam mit Tochter Riekje nebst Ehemann, Schwägerin Sabine Günther, drei Mini-Jobbern und vielen helfenden Händen wuppen Gabriele und Peter Eymael – der mit Sohn Jochen zudem für das Zeesbootsegeln in Wustrow verantwortlich zeichnet – die Kunstscheune.

Infos zur aktuellen Ausstellung 1985öffneten sich die Türen der Kunstscheune Barnstorf für die erste Ausstellung. Seitdem haben sich dort mehr als 120 Künstler präsentiert. Pro Jahr werden in der Kunstscheune zwei Sommerausstellungen gezeigt, zu der rund 7000 bis 8000 Besucher kommen. Zusätzlich gibt es eine Winter- und eine Osterausstellung sowie wechselnde Veranstaltungen. Betrieben wird das Kleinod von Peter und Gabriele Eymael und Tochter Riekje. In der Winterausstellung sind Arbeiten von Malte Brekenfeld, Henri Deparade, Luise Dewerny, Wilfried Fitzenreiter, Wolfgang Friedrich, Lutz Helmuth, Inge und Jo Jastram, Rainer Kessel, Annette Mecklenburg und Vera Schwelgin zu sehen. Öffnungszeiten: 14. bis 23. Dezember, 27. bis 31. Dezember 2019 und 2. bis 5. Januar 2020 jeweils 11 bis 17 Uhr (an Silvester bis 15 Uhr, Barnstorf 1, Hufe IV, Ostseebad Wustrow). Weiter Infos: www.kunstscheune-barnstorf.de

Und dass das Projekt, in das die Familie täglich immer noch so viel Herzblut investiert, so gut angenommen wird, freut Gabriele Eymael. „Früher hieß es immer, dahinten kommt sowieso niemand hin.“ Heute stehen täglich Besucher vor ihrer Tür. „Wir sind kein elitärer Kunstbetrieb, zeigen aber dennoch anspruchsvolle Kunst in besonderem Ambiente“, sagt sie. „Ich denke, das macht den Zauber der Kunstscheune aus.“

Von Stefanie Büssing