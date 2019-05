Ribnitz-Damgarten

Seit Anfang 2017 steht es leer, nun zieht wieder Leben ein in das Damgartener Rathaus. Petra Zeise aus Pasewalk hat die Immobilie gekauft. Und sie hat damit einiges vor. „Solch ein Haus darf nicht leer stehen“, sagt die 55-Jährige.

Im Oktober 2018 erhielt Petra Zeise den Zuschlag von der Stadt, nachdem auch die Gremien, unter anderem der Damgartener Stadtausschuss, grünes Licht für das Konzept Zeises gegeben hatten. Im April nun ging der Verkauf über die Bühne. „Ein Glücksfall für Damgarten“, sagt Bauamtsleiter Heiko Körner. Zeise kennt den Ort, hat vier Häuser weiter Büroräume für die Außenstelle ihres Vermessungsbüros. Die Geschäftsstelle hat Zeise in Pasewalk.

Raum für Vereine und Ausstellungen

Die wird mit der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in der Schillstraße dann nach Damgarten verlegt. Im Erdgeschoss des Rathauses entstehen Büroräume.

Im hinteren Anbau sollen im Erdgeschoss zwei Räume der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, etwa für Vereins- oder Gruppentreffen oder für Ausstellungen. „Es gibt in der Region sehr viele Künstler mit großem Potenzial“, sagt Petra Zeise. Der Erhalt des Charakters als öffentliches Gebäude sei eine Forderung der Stadt für den Verkauf gewesen. „Wir sind sehr dankbar, dass hier auch ein Angebot für die Öffentlichkeit entsteht“, so Heiko Körner. Laut Zeise könnten die Gruppen oder Vereine auch die Büroküche mitnutzen.

Bis Ende 2017 lief die Ausschreibung für den Verkauf des Gebäudes. Laut Heiko Körner habe es verschiedene Interessenten mit unterschiedlichen Ideen für die Nutzung gegeben. Allerdings habe es in dem Ausschreibungszeitraum keinen passenden Käufer gegeben. Erst 2018 hatte sich Petra Zeise an die Stadt gewandt.

Petra Zeise wird auch ihren Lebensmittelpunkt nach Damgarten verlegen. Im ersten Stock des Rathauses entstehen zwei Wohnungen. Der ehemalige Sitzungssaal mit Rathausbalkon wird ihr neues Wohnzimmer. Im ersten Stock des Anbaus entsteht eine Gästewohnung, nicht zur Vermietung an Urlauber, sondern für Besuche von Familienmitgliedern oder Freunden. „Für mich ist dieses Haus keine Geldanlage. Ich habe mich einfach in das Gebäude verliebt“, sagt Zeise.

Geplante Fertigstellung: Dezember 2020

Die 55-Jährige rechnet damit, zwischen 500000 und 700000 Euro in die grundhafte Sanierung des Rathauses stecken zu müssen. „Das ist schon eine Herausforderung. Es soll das getan werden, was dem Haus guttut“, so die 55-Jährige. Noch in diesem Jahr soll die Baugenehmigung erteilt werden. Im Dezember 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Geschichte des Hauses soll dabei nicht verloren gehen. Im Eingangsbereich sollen Infotafeln an der Wand Auskunft über die Historie des Gebäudes geben. Auch werde weiterhin die Möglichkeit bestehen, am Rathausbalkon für Veranstaltungen zu werben.

Mitte Januar 2017 war das Damgartener Rathaus geschlossen worden. Aus Kostengründen war die Stadtverwaltung auf zwei Standorte in Ribnitz – das Rathaus und der Standort Kloster 15 – konzentriert worden.

Vorgängerbau 1928 abgebrannt

Das Rathaus Damgarten ist der vierte nachweisbare Sitz der Verwaltung der vorpommerschen Kleinstadt. Die Vorgängerbauten wurden durch Krieg und Feuerkatastrophen zerstört. Das Rathaus, wie es sich heute präsentiert, wurde von dem Damgartener Architekten Otto Mähl entworfen und 1930 eingeweiht. Der Vorgängerbau aus dem Jahre 1741 war als Fachwerkgebäude errichtet worden. Das brannte 1928 bis auf die Grundmauern nieder. Vermutet wurde damals Brandstiftung. Für die vorpommersche Kleinstadt war das nicht nur deshalb eine große Katastrophe, weil das Gebäude vollständig zerstört wurde. Auch das kostbare Damgartener Stadtarchiv wurde bis auf wenige Stücke ein Opfer der Flammen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, im Mai 1945, beschlagnahmte die sowjetische Militärverwaltung das Gebäude. Erst 1984 konnte das Rathaus von der Stadt wieder in Besitz genommen und als Verwaltungsstandort genutzt werden.

