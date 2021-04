Inselhafen Prerow: In diesen Etappen soll er gebaut werden

Prerow

Mit dem Planfeststellungsbeschluss hat der Bau des Inselhafens in Verlängerung der Seebrücke in Prerow eine wichtige Hürde genommen. Schon in zwei Jahren, genauer: Im Sommer/Herbst 2023 soll der neue Hafen komplett fertiggestellt sein und in Betrieb genommen werden. Dann wird der Nothafen Darßer Ort in der Kernzone des Nationalparks geschlossen.

Im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens haben inzwischen Vermessungen im Bereich der Seebrücke in Prerow stattgefunden, hier ist Rudi Tschöp im Einsatz. Quelle: Timo Richter

Ein ehrgeiziger Plan, zumal von irgendeiner Bautätigkeit im Bereich der Prerower Seebrücke bislang noch nichts zu sehen ist. Allein Vermessungsarbeiten im Bereich des Seesteges in der zurückliegenden Woche waren ein erstes sichtbares Zeichen, dass es mit dem Bau des Inselhafens bald losgehen könnte.

Europaweites Vergabeverfahren

Doch so schnell wird sich noch nichts tun vor dem Strand in Prerow. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bereite derzeit die Unterlage für die Vergabe der noch erforderlichen Detailplanungen und der Bauleistungen vor. „Da es sich um ein europaweites Vergabeverfahren handelt, wird das Verfahren einige Monate dauern“, sagt der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Claus Tantzen auf Nachfrage.

Die neue Seebrücke zum Inselhafen ist an zwei Stellen geknickt. Nahe des Hafens entsteht ein Anleger für Fahrgastschiffe. Quelle: Produktionsbüro Tinus

In den kommenden Monaten wird es noch keine Bautätigkeit geben. „Wir gehen derzeit davon aus, dass im Spätherbst die ersten Bauarbeiten beginnen können“, sagt der Sprecher des Backhausministeriums. Demnach ist geplant mit dem Abriss eines Teils der Seebrücke zu beginnen. Mit der Gemeinde hat das federführende Umweltministerium vereinbart, dass zumindest im strandnahen Bereich während der Sommersaison im kommenden Jahr keine Bauarbeiten stattfinden sollen.

Keine strandnahen Arbeiten während Saison 2022

Die finden dann mehrere hundert Meter vor dem Ufer statt. Denn im kommenden Jahr sollen die Wellenschutzbauwerke hergestellt und auch schon teilweise in Betrieb genommen werden, wie Claus Tantzen sagt. Denn schon im Winter 2022/23 sollen die Arbeiten zur Renaturierung des Ottosees, der aktuell als Nothafen fungiert, durchgeführt werden. Dabei werden unter anderem die baulichen Anlagen entfernt und die Wassertiefe in dem ursprünglichen Strandsee verringert.

Dafür wurde der Aushub der zurückliegenden Baggerungen der Zufahrt in den Nothafen zuletzt ganz beziehungsweise teilweise im Nothafen selbst verklappt. Das so entstandene Sanddepot soll in erster Linie dazu dienen, ein Abrutschen der Böschung zu verhindern, wenn die Spundwände des Anlegers des Seenotrettungskreuzers „Theo Fischer“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gezogen werden.

Unsichere Zeitplanung

Allerdings „sind die zeitlichen Planungen mit größeren Unsicherheiten behaftet“, betont der Sprecher des Umweltministeriums. Denn das Vergabeverfahren müsse erst noch durchgeführt werden. Natürlich werde das später beauftragte Unternehmen im Rahmen der vorbereitenden Ausführungsplanungen einen detaillierten Zeitplan erstellen, der dann auch mit dem Ostseebad Prerow kommuniziert werde.

Blick in den künftigen Hafen auf den Liegeplatz des Seenotrettungskreuzers. Quelle: Produktionsbüro Tinus

Mit dem Bau des Inselhafens als Ersatz für den Nothafen Darßer Ort endet dessen lange Geschichte, die 1962 mit dem Ausbau des Ottosees für militärische Zwecke begann. Diese Nutzung endete 1990, in dem Jahr wurde der Darßer Ort zudem als Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft festgesetzt. Seitdem ist die Nutzung als Nothafen als Ausnahme von den Verboten der Nationalparkverordnung möglich.

Mit Verabschiedung des Nationalparkplans im Jahr 2002 wurde festgelegt, sobald wie möglich einen Ersatz für den Nothafen zu schaffen. Denn als Standort für einen Seenotrettungskreuzer und eine Anlaufmöglichkeit zwischen Warnemünde und Barhöft sollte ein Nothafen mit wenigstens eingeschränkter Etappenfunktion erhalten bleiben.

Blick auf den Inselhafen aus nordöstlicher Sicht Quelle: Produktionsbüro Tinus

Nachdem das Thema in den Schubladen von Ministerien und Kommunen ruhte, rückte der Termin für den Bau eines neuen Hafens näher. Im Vorfeld wurde über verschiedene Varianten diskutiert, etwa über einen Hafen am Strand in Höhe der Hohen Düne, auch ein Durchstich von der Ostsee in den Prerowstrom war damals wieder im Gespräch, Zingst hatte sich angeboten, in Verlängerung ihrer Seebrücke einen Inselhafen bauen zu lassen.

Erst als Umweltminister Till Backhaus (SPD) den Bau eines Hafens als Ersatz für den Nothafen Darßer Ort zur Chefsache machte, gewann das Thema an Fahrt. Nach einem hauchdünnen Bürgerentscheid pro Hafen in Prerow, der Zusage des Ministers, den Hafen durch das Land zu bauen und zu betreiben und dem Versprechen, touristische Projekte in dem Ostseebad großzügig zu fördern, verhallte der Widerstand gegen das Millionenprojekt weitgehend.

Inzwischen hat die Kommune die Seebrücke an das Land übergeben. Rund 600 Meter vor dem Ufer soll der neue Inselhafen entstehen, der über eine von Rettungswagen befahrbare neue Seebrücke an Land angebunden ist. Dort kann nicht nur die „Nis Randers“ als Nachfolgerin der „Theo Fischer“ festmachen, es gibt auch Liegeplätze für Fischer und Sportboote. Geplant ist auch ein Anleger für ein Fahrgastschiff. Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) freute sich in der Vergangenheit schon auf eine Verbindung zur dänischen Insel Møn.

Von Timo Richter