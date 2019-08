Barth

Martin Schneider, seit Mai Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, ist kurzfristig für eine der Rollen in der Freiluft-Inszenierung „Die Wikinger kommen“ in Barth ( Landkreis Vorpommern-Rügen) eingesprungen. Die schnelle Übernahme der Rolle war notwendig, da sich der angestammte Schauspieler verletzt hat. Bis zum Ende der Open-Air-Saison am 30. August spielt Schneider nun den Wikinger „Freki“.

Dem 35-Jährigen dürfte die Übernahme nicht allzu schwer gefallen sein, da er das Stück selbst geschrieben und inszeniert hat.

Landesbühne rechnet mit 3500 Zuschauern

Nach Angaben der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam gilt „Die Wikinger kommen“ als die bislang erfolgreichste Sommer-Inszenierung im Barther Theatergarten. Die Landesbühne rechnet bis zum Ende der Sommerspielzeit mit rund 3500 Zuschauern in Barth, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Gerade erst als Schauspieler verabschiedet

Erst am 11. August hatte sich Schneider im Theaterzelt „Chapeau Rouge“ in Heringsdorf auf der Insel Usedom von der Bühne verabschiedet, um sich ganz der Leitungstätigkeit zu widmen.

Von Detlef Lübcke