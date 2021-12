Internationaler Bund übernimmt Kita und Hort in Prerow – und bald auch die Schule?

Prerow

Wenn am Freitag die Prerower Gemeindevertreter über den Abschluss eines Mietvertrages für den Betrieb der Kindertagesstätte „Uns Darßer Kinnerstuw“ sowie des Horts abstimmen, sind die Messen bereits gesungen. Weder der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) noch seitens des Internationalen Bundes als künftigen Betreiber erwarten Gegenwind. Schon am Freitag der laufenden Wochen wollen Betreiber und Kommune den Vertrag unterzeichnen. Mehr noch: Der Internationale Bund steht auch in den Startlöchern, um den Schulbetrieb von der Semper-Holding zu übernehmen.

Das ist seit geraumer Zeit Wunsch der Kommune. Die war mit der Übernahme des Betriebs des Darßer Bildungszentrums, dazu gehören neben der Freien Schule Prerow auch Hort und Kindertagesstätte, vom gleichnamigen Betreiberverein gar nicht glücklich. Zuletzt gab es mit dem Verein langwierige Auseinandersetzungen um Modernisierungsmaßnahmen. Die Probleme wurden mit der Übernahme der Einrichtung in Prerow durch die Semper-Gruppe nicht weniger. Ganz im Gegenteil.

Ruhiger Schulbeginn nach Turbulenzen

Im Sommer gab es öffentlichen Protest gegen Maßnahmen des Schulträgers in Prerow. Quelle: Timo Richter

Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen wurde zuletzt die Oberstufe geschlossen, die Abiturprüfungen davor konnten zuletzt nur noch mit Unterstützung von Fachlehrern aus dem Verbund der Semper-Gruppe ordnungsgemäß abgenommen werden. Bundesweit in die Schlagzeilen geriet die Freie Schule, nachdem der frühere Schulleiter einen Abiturienten nach einer sarkastisch-ironischer Rede angezeigt hatte. Selbst Moderator Jan Böhmermann wurde auf den Vorfall aufmerksam und lud den Wiecker Schüler zu einem Praktikum in der Redaktion des Magazins ZDF Magazin Royale ein.

Nach den Turbulenzen, in deren Verlauf auch Lehrkräften gekündigt worden war, erfolgt der Beginn des laufenden Schuljahres nach den Sommerferien weitgehend kritiklos. Die Zahl der Schüller in der Prerower Einrichtung allerdings war deutlich gesunken.

Gespräche zur Schulübernahme werden geführt

Während der Protest gegen die Kündigung von Lehrkräften wurden Gespräche angemahnt. Quelle: Timo Richter

Mit der Übernahme von Kindertagesstätte und Hort durch den Internationalen Bund kündigt sich eine Wende an. Dem Regionalbeauftragten des neuen Betreibers, Martin Pollmann, zufolge, laufen Gespräche mit der Semper-Gruppe auch für die Übernahme des Schulbetriebs. Über einen möglichen Ausgang der Gespräche wollte Martin Pollmann aber nicht spekulieren. Der amtierende Schulleiter Martin Schramm hatte während einer Demonstration auf dem Schulgelände zumindest von Kooperationen mit anderen Schulträgern gesprochen.

Und auch die Kommune, die hatte den Mietvertrag für das alte Schulgebäude gekündigt und den zum Ende dieses Jahres auslaufenden Vertrag für die Kindertagesstätte nicht verlängert, gibt den Weg vor. In der Beschlussvorlage, über die am Donnerstag abgestimmt werden soll, heißt es: Entscheidend für Zuschlag für den Internationalen Bund war auch eine Zusage des neuen Trägers, „künftig auch den Schulbetrieb in der Schule Prerow zu übernehmen“.

Keine entscheidenden Änderungen erwartet

Aktuell werde die Kindertagesstätte sehr mit Natur- und Umweltthemen betrieben, sagt Martin Pollmann. Der Internationale Bunde werde nach der Übernahme der Einrichtung zum neuen Jahr daran nichts Entscheidendes ändern. Durch die Lage der Einrichtung nahe von Strand und Wald böten sich diese Themen geradezu an. Martin Pollmann kann sich jedoch eine Erweiterung der Angebote in Richtung Umweltthemen vorstellen.

Ändern wird sich allerdings die Verpflegung. Wurden die Mahlzeiten bislang auf dem Darß zubereitet, kommen die Gerichte künftig aus der Großküche des Internationalen Bundes in Stralsund. In der Kindertagesstätte wird es laut dem Regionalbeauftragten künftig eine Ausgabeküche geben. Ausgewählt werden kann ihmnach aus verschiedenen Gerichten.

Zwei Interessenten für Kita-Betrieb

Mit Blick auf den zum Ende dieses Jahres endenden Pachtvertrag für die Kindertagesstätte hatte die Kommune ein Interessenbekundungsverfahren für den Weiterbetrieb der „Darßer Kinnerstuw“ durchgeführt. Zwei Interessenten hatten sich in der Folge gemeldet. Aufgrund der „umfangreichen Vorerfahrungen“, heißt es in der Beschlussvorlage, wird für eine Übernahme der Einrichtung durch den Internationalen Bund argumentiert. Weitergedacht wird auch schon: „Damit kann der gesamte Sozialkomplex in eine erfahrene Hand gelegt werden. Dies verspricht eine langfristige und kompetente Partnerschaft mit der Gemeinde und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit des gesamten Komplexes“, wie Hauptamtsleiter Karsten Braun in der Beschlussvorlage formuliert.

