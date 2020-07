Ahrenshagen-Daskow

Das Surfen im Internet gehört heute zu den größten Selbstverständlichkeiten modernen Lebens. Das World-Wide-Web entführt die Nutzer nach Afrika, Amerika oder Australien. Und wenn es nach den Mitgliedern des Ausschusses für Ordnung, Soziales, Kultur und Tourismus Ahrenshagen-Daskow geht, dann wird auch ihre Gemeinde im weltweiten Netz vertreten sein.

Deshalb wurde die Frage, ob sich die Gemeinde mit einer Website im Internet präsentieren sollte, in der Sitzung am Donnerstagabend mit einem eindeutigen Ja beantwortet. Es gibt auch bereits Vorstellungen darüber, wie das praktisch funktionieren könnte.

Orientierung an der Homepage von Ribnitz-Damgarten

Ausschussvorsitzende und Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler (Wählergruppe der CDU) informierte darüber, dass es die Möglichkeit gebe, den Internetauftritt mit Hilfe des Amtes Ribnitz-Damgarten hinzubekommen. Nachdem das Thema Onlineauftritt von Ausschussmitglied Anita Kaiser (Wählergruppe der CDU) bereits vor längerem angesprochen wurde, hatte es Sandra Schröder-Köhler am 9. Juni mit in die Bürgermeisterrunde genommen. Dort sei gesagt worden, dass es grundsätzlich möglich sei, für den Internetauftritt der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow die Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten zu nutzen und auf dieser eine Unterseite für Ahrenshagen-Daskow einzurichten.

Wäre damit die zweite Variante, nämlich eine eigene Website zu erstellen, vom Tisch, fragte Anita Kaiser. Die Ausschussvorsitzende verneinte das, verwies aber auf die Vorteile der ersten Variante. Um diese umzusetzen, „braucht die Stadt unsere Zuarbeit, um zu wissen, welche Struktur wir wollen“, erläuterte Sandra Schröder-Köhler weiter. Zur Grobstruktur der Startseite kamen während der Ausschusssitzung schon jede Menge Vorschläge. Hier einige Stichworte: Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur/Sport, Vereinsleben, Freiwillige Feuerwehr, Ortsteile (mit Informationen zur Geschichte), Sehenswürdigkeiten, Umwelt/Natur und Freizeit/Erholung.

Koordinator nimmt Arbeit auf

Sandra Schröder-Köhler machte deutlich: Klar müsse allen sein, dass nicht das Einrichten einer Website die große Herausforderung sei. Wesentlich mehr Arbeit mache die permanente Pflege des Internet-Auftritts, um immer aktuell zu sein. Das sei die eigentliche Herausforderung. Besonders von der Aktualität „lebt der Online-Auftritt“.

Um Nägel mit Köpfen machen zu können und das Ganze auf den Weg zu bringen, haben sich die Ausschussmitglieder darauf geeinigt, dass ein Koordinator zunächst einen Entwurf für eine Grundstruktur der Website erarbeitet. Diese Aufgabe hat Thomas Lindner (Wählergruppe der CDU) übernommen. Unterstützen wollen ihn Anita Kaiser und Burkhard Schade (Bauernverband).

Informationen auf kurzem Wege

Das Ergebnis soll dann im Ausschuss für Ordnung, Soziales, Kultur und Tourismus, in der Gemeindevertretung und im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden. In einem zweiten Schritt soll dann ein Redaktionsteam gebildet werden, das dafür sorgen soll, dass die jeweiligen Punkte mit entsprechenden Informationen untersetzt werden. Anita Kaiser: „Es wäre gut, wenn auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, in diesem Redaktionsteam mitzuarbeiten.“ Sie schlug deshalb vor, im Amtsblatt zur Mitarbeit im Redaktionsteam aufzurufen.

Läuft alles gut, dann könnte die Gemeinde im Frühjahr nächsten Jahres online sein und jeder Einheimische, jeder Zugezogene oder zum Beispiel auch Radtourist auf kurzem Wege Informationen über Ahrenshagen-Daskow abrufen.

