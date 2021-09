Ribnitz-Damgarten

Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Als junger Mann, der tatsächlich im Wahlkreis 25 groß geworden ist, bilde ich mir ein, die Probleme der Menschen hier vor Ort zu kennen. Der Klimawandel interessiert einen nicht so sehr, wenn man jeden Euro zwei Mal umdrehen muss, um die Familie über den Monat zu bringen. Von daher will ich antreten, um für soziale und ökologische Gerechtigkeit zu kämpfen. Um unsere Gesellschaft zukunftssicher zu machen, müssen wir jeden mitnehmen.

Zur Person Name: Conrad Busse Alter: 24 Wohnort: Pütte/Stralsund Beruf: Student und Angestellter Familienstand: ledig Lieblingshobby: Regionalgeschichte und wandern

Welche politischen Erfahrungen können Sie vorweisen?

Vor acht Jahren trat ich aus der SPD aus und bei den Grünen ein und engagierte mich vorrangig für regionalen Themen. Ohne Mandat versuchte ich, in verschiedenen Gremien meinen Standpunkt vorzubringen und das Beste für Landschaftsschutz, Jugendarbeit und Denkmalpflege herauszuholen.

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Das größte Problem ist, dass sich die Daseinsfürsorge mehr und mehr aus der Region herauszieht. Ärzte wollen nicht mehr auf das Land, Schulen werden geschlossen, Discounter werden zentriert und verhindern jeden Wettbewerb mit Dorfläden, die dann schließen müssen. Banken gibt es meist nur noch in der Stadt. Wir müssen diese Posten wiederbesetzen und vernünftige und regelmäßige Busverbindungen errichten. Dorfgemeinschaft muss lebenswert bleiben.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Zum einen die eben angesprochene Wiederbelebung der gesellschaftlichen Strukturen auf dem Lande, unter anderem aber auch die koordinierte Beseitigung von Kampfmitteln aus der Erde und Gewässern. Sie stellen eine immense Gefahr für unsere Natur da, unter anderem indem Treibladung durch Hitze umsetzen und wie im größten Waldbrand unserer Landesgeschichte dazu führten, dass die Feuerwehren gegen einen unvorstellbaren Feind ankämpfen müssen.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Am erschreckendsten finde ich, dass die Goldgräberstimmung der 90er-Jahre immer noch nicht ihr Ende gefunden haben will. Orte, an denen Familien über Jahrhunderte ihr Zuhause hatten, weichen Ferienhaussiedlungen, weil sich Einheimische kaum noch leisten können dort zu wohnen. Pommersche Kultur und unsere Umwelt werden zerstört und es entstehen dieselben Hochglanzkatalog-Häuser und Betonwüsten, um das letzte Geld aus unserer Region zu pressen. Wir brauchen endlich sanften Tourismus.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die Menschen müssen sich weiter wohlfühlen, dort wo sie wohnen. Die Entscheidung, im hohen Alter in die Stadt ziehen zu müssen, weil auf dem Land kein Arzt mehr ist, ist eine Tortur, wenn man sein ganzes Leben mit dem Dorf verbindet. Daseinsfürsorge, Schulen, Busverbindung, Arbeitsplätze – Politik über die Stadtmauern hinaus.

