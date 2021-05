Inzidenz in Vorpommern-Rügen hat die Null im Blick – und dann?

Stralsund

Die Corona-Inzidenz für Vorpommern-Rügen war zuletzt steil im Sinkflug. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage an. Lag die Zahl zu Beginn der Vorwoche noch bei Mitte 20, so ist sie in dieser Woche bei 4,5 angekommen und liegt aktuell bei 5,8. Ins Blickfeld rückt der Wert null. Was würde das bedeuten? Ist Corona dann vorbei?

Die Antwort auf die letzte Frage ist leider enttäuschend eindeutig: Nein. Zumindest legt das ein Blick ins vergangene Jahr nahe. Laut Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) lag der Wert in Vorpommern-Rügen ab der ersten Mai-Hälfte 2020 bei null und blieb dort über Wochen. Auch im Juli hieß es tagelang 0,0 – und zwar nicht nur im Landkreis, sondern im gesamten Bundesland.

Inzidenz zeigt nur die bestätigten Fälle

„Möglich ist, dass es trotzdem Fälle gegeben hat, die aber nicht festgestellt wurden“, verweist Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises, auf eine mögliche Dunkelziffer. Und nur weil der Wert seinen tiefstmöglichen Punkt erreicht und gehalten hat, heißt es nicht, dass er nicht auch wieder steigen kann. Denn ab August gingen die offiziellen Zahlen in allen Regionen langsam wieder nach oben. Heute hat zwar ein Viertel der Bevölkerung in Vorpommern-Rügen eine Erstimpfung bekommen, aber es sind auch schneller übertragbare Virusvarianten unterwegs.

In der gesamten Null-Inzidenz-Zeit 2020 blieben Regeln zum Tragen von Masken, zum Einhalten von Abständen und zahlreiche allgemeine Einschränkungen bestehen. Da die Schweriner Lockerungspolitik von Vorsicht geprägt ist, wäre davon auch jetzt auszugehen – zumindest vorerst. „Wir sind an das gebunden, was das Land sagt. Sobald die Verordnungen Spielräume zulassen, nutzen wir sie auch“, sagt Manzke. „Aber bei einer Inzidenz null Grundrechte einschränken – das ist schwierig. Wie will man das begründen?“

Von Kai Lachmann