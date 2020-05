Irene Schuhmacher-Reidel: Rubitzer haben mich herzlich aufgenommen

Barth

Am 2. November vergangenen Jahres hat Irene Schuhmacher-Reidel ihren Keramik-Werkhof in Rubitz eröffnet. „Die Rubitzer haben mich hier richtig gut aufgenommen. Rubitz ist ein Handwerkerdorf. Ich fühle mich hier sehr wohl.“ In einem ehemaligen LPG-Gebäude hat die Bartherin nun schon seit einem halben Jahr ihre Werkstatt und einen Ausstellungsraum.

„Das war früher der Speisesaal und hier war die Essensausgabe. Die Rubitzer verbinden mit diesem Gebäude sehr viel und sie hängen sehr daran“, sagt die Keramikerin, die begeistert ist, wie schön gepflegt das kleine Dorf ist. Dabei würden die Rubitzer auch selbst mit anpacken und sich verantwortlich fühlen.

Stationen in Kopenhagen und München

Vor 15 Jahren zog die gebürtige Niedersächsin nach Barth. Vorher lebte sie unter anderem in Kopenhagen und München. „Ich wollte unbedingt an die Ostsee ziehen, weil ich Asthmatikerin bin“, berichtet Irene Schuhmacher-Reidel. „Vieles hat mich hier auch an meine Heimat Niedersachsen erinnert. Ich will hier nicht mehr weg.“

Von Anika Wenning