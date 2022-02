Ist das Ostseebad Dierhagen knapp bei Kasse?

Dierhagen

Etwas knapp ist nach Einschätzung der Leiterin des Finanzamtes im Amt Darß/Fischland, Cornelia Prehl, die Liquidität Dierhagens bemessen. Nicht unbedingt notwendige Maßnahmen könne das Ostseebad nicht stemmen. Von einem Engpass mochte Cornelia Prehl nicht reden, denn dass Dierhagen scheinbar knapp bei Kasse ist, liegt an sogenannten Ermächtigungen, die in den Vorjahren getätigt worden waren. Heißt: Verschiedene Projekte wurden mit einem Zeitplan versehen, in dem die Dierhäger nun stecken. „Viele investive Maßnahmen laufen bereits“, sagte die Finanz-Chefin der Amtsverwaltung. Damit gehen in der Regel auch fest geplante Einnahmen für den kommunalen Haushalt einher.

Straßenbau in Ahornstraße, Akazienstraße und im Fischländer Weg stehen auf dem aktuellen Investitionsprogramm ebenso wie die Innensanierung der Sporthalle oder die Erweiterung der Kindertagesstätte. Für letztgenannten Vorhaben liegt die Baugenehmigung mittlerweile vor. Außerdem will die Kommune in direkter Nachbarschaft zum Dörphus ein neues Mehrfamilienhaus bauen. Und dann sind da noch die Investitionen in die Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr des Ostseebades. Da schlägt der Erwerb eines neuen Fahrzeugs spürbar zu Buche. Auch ein neues Boot steht auf der Wunschliste, dazu kommen neue Funkgeräte und Überlebensanzüge für die Einsatzkräfte. Dennoch soll der Haushalt der Kommune zumindest bis zum Ende des Planungszeitraums bis zum Jahr 2025 wieder ausgeglichen sein. Mehr noch: Nach dem erwarteten Minus in Höhe von rund 310 000 Euro in diesem Jahr, soll der Etat dann wieder mit knapp 3,8 Millionen Euro deutlich im Plus abschließen.

Einstimmiger Beschluss

Die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung haben dem Haushaltsentwurf während ihrer Zusammenkunft am Mittwochabend einstimmig das Ja-Wort gegeben. Zuvor hatten die Mitglieder des Finanzausschusses der Gemeindevertretung ihre Zustimmung gegeben und die Beschlussfassung empfohlen.

Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) freute sich, dass es bislang keine markanten Einbrüche bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer gegeben habe. Das Ostseebad setzte nicht nur auf den Straßenbau, sondern vielmehr auch auf die Betreuung von Kindern und Jugendlichen. So leiste sich die Kommune eine Sozialarbeiterin. „Die Hälfte der Personalkosten wuppt die Gemeinde“, so Christiane Müller während der Sitzung der Gemeindevertreter. Kindertagesstätte und Grundschule in kommunaler Hand – im Amtsbereich ist das selten geworden, eine kommunal betriebene Schule sogar einmalig – sind nach Einschätzung der Bürgermeisterin wichtig und richtig für die Kinderbetreuung. Sichtbares Zeichen ist: „Wir haben keine Jugendlichen, die Ärger machen.“

Kredit für Stegsanierung

Einiges vorgenommen hat sich für dieses Jahr auch der gemeindeeigene Kurbetrieb. So soll die Steganlage des Wasserwanderrastplatzes laut Kurdirektor Stephan Fellmann in zwei Bauphasen saniert werden. Erforderlich ist dass, weil die Spundwand von Wind und Wasser mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und teilweise durchlöchert ist. Um die Kosten stemmen zu können, will Stephan Fellmann einen Kredit in Höhe von einer halben Million Euro aufnehmen.

Weitere Vorhaben in diesem Jahr ist die Sanierung des Fischereistegs im Ortsteil Dändorf sowie die Anschaffung eines eigenen Müllfahrzeugs. Dafür wird mit Kosten in Höhe von rund 25 000 Euro gerechnet. Den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb des Ostseebades bestätigten die Gemeindevertreter einstimmig. Zuvor hatten die Mitglieder des Gremiums ebenfalls einstimmig den Jahresabschluss 2020 beschlossen. Stephan Fellmann wies dabei auf ein coronabedingt schwieriges Jahr hin. Gleichwohl konnten die Verluste infolge des damaligen Lockdowns zu einem guten Teil wieder aufgeholt werden. Dennoch bleibt für das Jahr unterm Strich ein Fehlbetrag von annähernd 64 500 Euro, laut Kurdirektor mitverursacht durch eine vorgegebene Bildung von Rückstellungen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einwohnerzuwachs verzeichnet

Als positiv hatte Cornelia Prehl eingangs der Sitzung auf eine steigende Einwohnerzahl hingewiesen. Zum Ende des Jahres 2020 waren in Dierhagen 1598 Menschen gemeldet. Ein Jahr zuvor waren es dagegen nur 1532. Die Dierhäger Bürgermeistern betonte, dass das Ostseebad damit die einwohnermäßig größte Kommune im Bereich des Amtes Darß/Fischland ist. Zu den Einwohnerinnen und Einwohnern kommen noch 468 Inhaber von Zweitwohnsitzen.

Von Timo Richter