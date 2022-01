Grimmen

Es braucht schon ein wenig Mut und eine gehörige Portion „Überzeugung“, um in diesen unsicheren Zeiten in Grimmen ein neues Geschäft zu eröffnen. Peter Stuckmann und Melanie Kößler bringen aber eben diese beiden Attribute mit. Nach monatelangem Umbau der Grimmener „Waldschenke“ – zuletzt als Gaststätte genutzt – eröffneten die beiden passionierten Jäger nun ihr Geschäft „Natur und Passion“.

Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich in dem neuen Fachmarkt auf dem Gelände des Grimmener Schützenplatzes um und traf hierbei zwei motivierte Unternehmer, welche in den kommenden Monaten so richtig durchstarten wollen. „Wir wollen der feste und fachkundige Ansprechpartner für alle Jagd- und Outdoor-Fans der Region sein. Das Geschäft ist kein klassischer Waffenshop“, betont Peter Stuckmann und sagt: „Neben jedem erdenklichen Equipment für Jäger oder Sportschützen bieten wir die gesamte Produktpallette für den Outdoor-Bereich an. Zudem wird es in unseren Räumlichkeiten ab dem Frühjahr beispielsweise auch eine Jagdschule geben.“

Zum Hintergrund: Jagdschule eröffnet in stadtbekanntem Gebäude

Ein kurzer Rückblick: Per Mitgliederentscheid übernahm der Polizeischützenverein der Stadt die Immobilie der Gaststätte „Schnitzelstube“ – zu Beginn des Vorjahres – in unmittelbarer Nachbarschaft des Vereinsgeländes für den Kaufpreis von 160 000 Euro.

Diese ehemalige Waldschänke sollte zuvor von der Stadt ursprünglich anderweitig verkauft und zu Wohnungen umgebaut werden. Dadurch, so hatten die Schützen befürchtet, hätte es zu Einschränkungen der Schützen aufgrund der Lärmentwicklung beim Schießen kommen können. Die Entscheidung der Mitglieder zum Kauf der Immobilie war einstimmig, obwohl sie mit persönlichen Anteilen diesen finanzieren müssen.

Fortan wurde durch den PSV das Ziel verfolgt, einen passenden Mieter zu finden, der mit seinen Angeboten gut in das Vereinskonzept passt. Die Ideen von Peter Stuckmann und Melanie Kößler überzeugten, so dass die beiden im Juni des vergangenen Jahres mit dem aufwendigen Umbau der Immobilie beginnen konnten. „Wir wollten eigentlich schon früher eröffnen, aber durch die Pandemie und damit verbundene Lieferengpässe verzögerte sich der Termin. Zudem mussten wir – da wir auch Waffen im Geschäft anbieten – die Immobilie dementsprechend einbruchssicher umgestalten“, beschreibt Stuckmann.

„Natur und Passion“ – Im Namen verbirgt sich die Philosophie des neuen Geschäftes

Nun ist es aber endlich so weit und „Natur und Passion“ kann loslegen. Wobei die Bezeichnung „Jagdgeschäft“ nicht annähernd beschreibt, auf was sich die Trebelstädter und, wie Stuckmann sagt, Leute aus ganz Deutschland künftig freuen können. „Vorweg muss man sagen, dass wir an diesem Standort sehr eng mit dem PSV zusammenarbeiten werden“, betont Stuckmann. Heißt konkret: Die Jagd- und Sportschützen werden in dem Geschäft sämtliches benötigtes Equipment für ihr Hobby bekommen.

Die große Leidenschaft von Melanie Kößler sind Outdoor-Artikel. Neben den Produkten gibt es im neuen Geschäft eine detaillierte Beratung. Quelle: Raik Mielke

Angefangen von der passenden Bekleidung über Waffen bis hin zu Munition. So gibt es einen separaten und sogenannten Waffen-Showroom. Eine Besonderheit, die es so an den wenigsten Standorten gibt, ist die Testmöglichkeit vor dem Kauf. „Unsere Idee ist, dass wir eng mit den Herstellern zusammenarbeiten und die Produkte vor Ort auf dem angrenzenden Schießplatz getestet werden können“, beschreibt Peter Stuckmann und meint: „Die Gesetzeslage ändert sich für Sportschützen und Jäger kontinuierlich. Wir wollen durch eine intensive Beratung unseren Kunden ein sicheres Hobby ermöglichen. Es handelt sich um ein sehr sensibles Thema und darum sind wir uns sehr sicher, dass die Menschen der Region froh sind, nun einen direkten Ansprechpartner vor Ort zu haben.“

Neben dem Verkauf von Waffen können Kunden ihre Pistolen oder Gewehre im Shop auch reinigen oder reparieren lassen – sozusagen eine Rundumbetreuung. Aber nicht nur Jägern oder Sportschützen bietet das Geschäft ein großes Angebotsspektrum. „Unser Outdoor-Bereich soll insbesondere auch den Nichtschützen ansprechen. Jene Leute, die sich einfach für Outdoor-Aktivitäten modisch-bewusst und zugleich funktional einkleiden wollen“, meint Melanie Kößler. Und eben sie bringt diesen Faktor in das Unternehmen ein. Durch langjährige berufliche Erfahrung im Bereich der Outdoor-Textilbranche fühlt sie sich neu herausgefordert: „Die Ansprüche, die der Jäger an seine Bekleidung stellt, sind hoch. Die Kleidung muss robust, leicht, leise, wasserdicht, warm, und zeitgleich atmungsaktiv sein. Unterschiedliche Materialien können miteinander kombiniert werden, um diesen hohen Anspruch zu befriedigen, und dafür wollen wir kompetenter Ansprechpartner sein.“

Und dies scheint in Grimmen und Umgebung auf großes Interesse zu stoßen. „Wir hatten an den ersten Öffnungstagen schon passionierte Bergsteiger, Hundebesitzer und Wanderer im Geschäft. Aktivitäten unter freiem Himmel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und das passende Equipment hierfür gibt es bei uns“, sagt sie.

Jagdschule soll im Frühjahr mit ersten Kursen starten

Zudem wird in dem Geschäft am Kaschower Damm 29 eine Jagdschule samt modernem Seminarraum integriert. „Es gibt immer mehr Jungjäger und vor allem auch Jungjägerinnen in der Region. Für diese bietet unser Haus künftig einen kompetenten Anlaufpunkt und die Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung“, sagt Melanie Kößler. Für die im Frühjahr starteten ersten Kurse gibt es bereits erste Anmeldungen. Diesen sollen dann künftig im monatlichen Rhythmus starten. Bis dahin ist das Geschäft von Dienstag bis Sonnabend in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Raik Mielke