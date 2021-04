Jager

Kultur hat Pause – notgedrungen, coronabedingt. Doch die Opernale-Macher aus Jager in der Gemeinde Sundhagen laden trotzdem zum Konzert ein. Sie streamen Ihnen die Musik ins Haus!

Die Opernale startet damit in die Saison 2021 mit einem Benefizkonzert anlässlich des 160. Geburtstages der Greifswalder Komponistin Luise Greger, deren Leben und Schaffen im Mittelpunkt der diesjährigen Musiktheater-Uraufführung steht. Coronabedingt konnte sie bisher nicht live stattfinden. Dank einer Förderung durch die Stadt Greifswald ist sie nun online zu hören. Die YouTube-Premiere gibt es am Samstag, 17. April, um 20 Uhr auf dem Kanal der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem der Opernale.

Konzert zum 160. Geburtstag

Die Zuhörer können sich auf die Künstler und Künstlerinnen Klara-Henrike Breitsprecher (Sopran), Lars Grünwoldt (Bariton), Katharina Treutler, Benjamin Saupe (Klavier) und Jonathan Weigle (Cello) sowie auf leidenschaftlich-mitreißende Musikstücke von Clara Schumann, Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy freuen. Umrahmt werden die Instrumentalwerke mit Liedern und Balladen von Luise Greger, darunter die Vertonungen plattdeutscher Gedichte von Alwine Wuthenow „Kumm mit!“, „Min Schatz is en Jäger“ und „Still, keiner darf dat weiten“.

Den Applaus für die Künstler können die Zuhörer in eine Geldspende ummünzen. Das geht über den beim Stream eingeblendeten Link zur Spendenseite. Spenden können außerdem auch direkt auf das Konto des OPERNALE e. V. überwiesen werden. IBAN: DE 94 15050500 0102 0084 34 BIC: NOLADE21GRW, Verwendungszweck: Spende Benefizkonzert.

Aufgezeichnet wurde das Konzert in der STRAZE Greifswald. Das ehemalige „Gesellschaftshaus zum Greif“ gibt es seit 1846. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die tanzlustige junge Luise dort ein oft gesehener Gast war. Also der passende Ort für das „Geburtstagsständchen“ und zur Einstimmung auf die Opernale-Uraufführung „Luise Greger, eine pommersche Gans“ am 20. August ebenfalls in Greifswald.

Mit dieser Uraufführung rückt das Opernale-Festival 2021 das bewegte Leben und das Werk der Greifswalder Komponistin, Pianistin und Sängerin (1861–1944) in den Fokus und setzt die Reihe der Wiederentdeckung bemerkenswerter pommerscher Frauen fort. Angefangen 2014 mit der jungen Dichterin aus der Barockzeit, Sibylla Schwarz, gefolgt 2017 von der auf Niederdeutsch dichtenden Pfarrerstochter Alwine Wuthenow.

Vom 20. August bis 19. September wird das mobile Festival wieder mit seinem Musiktheater durchs Land rollen und die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau erzählen, die ihre ersten 26 Lebensjahre in Greifswald verbrachte.

Proben im neuen Domizil sollen im Juni beginnen

„Wir hoffen, dass die Proben dafür im Juni beginnen können“, plant Henriette Sehmsdorf. Das soll dann übrigens in den neuen Räumen des Opernale-Vereins in Jager geschehen, die gleich neben dem Zuhause von Sehmsdorf und dem Vereinsvorsitzendem Hans-Henning Bär sowie ihren beiden Söhnen während der Corona-Zeit fertiggestellt wurden. Bereits seit letztem Jahr sorgt eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Opernale-Instituts für mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität vor Ort – gefördert durch „Land Intakt Soforthilfeprogramm Kulturzentren“ des Bundesverbands Soziokultur e. V.

Das Opernale-Domizil in Jager in der Gemeinde Sundhagen. Quelle: Opernale

Vor gut einem Jahr hatten die Bauarbeiten begonnen. Denn das Opernale-Institut bietet nicht nur regelmäßig das große Festival, mit dem es auf Tour ist, sondern versteht sich als kulturelle Stimme Vorpommerns, setzt sich für Bildung und Erforschung von kulturellem Erbe ein und brauchte für all diese Aufgaben und viele Requisiten, Technik und Kostüme vor allem Platz. Auch ein Arbeitsraum ist entstanden. Gefördert wurde das Projekt aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Dazu kamen Eigenanteile des Vereins.

Opernale-Verein Der Opernale-Vereinwill Oper aufs platte vorpommersche Land bringen. Gegründet wurde er 2010 in Jager in der Gemeinde Sundhagen, um dem kulturellen Angebotsrückgang auf dem Lande entgegenzuwirken. Seit 2011 gibt es mit dem Opernale-Festival Opern an den ungewöhnlichsten Orten Mecklenburg-Vorpommerns. Das Festival ist eines von insgesamt fünf Handlungsfeldern, die vom Opernale-Institut gebündelt werden. Weitere Bereichesind Bildungsangebote für Groß und Klein, kulturelle Grundlagenforschung im ländlichen Raum, Teilhabe durch Mitmachangebote oder speziell auf bestimmte Personen oder Institutionen zugeschnittene Programme.

Künstlerische Waldspaziergänge

Die Opernale kann aber noch mehr als Kultur trotz Corona und Bauen: „Unsere künstlerischen Waldspaziergänge mit Grundschulkindern laufen weiter“, berichtet Henriette Sehmsdorf. Natürlich unter Einhaltung aller Corona-Regeln und ausschließlich an der frischen Luft. Etwa zehn Leute inklusive der Mädchen und Jungen, die von den Eltern einmal pro Woche an das Wendorfer Holz gebracht werden, erkunden den Wald dann eineinhalb bis zwei Stunden lang auf ganz besondere Art und Weise: „Wir schauen, tasten und hören dort, spielen aber auch mal Theater“, erzählt Sehmsdorf. Für diese offene Arbeit können sich interessierte Kinder über die Internetseite des Vereins anmelden.

Von Almut Jaekel