Jazzfest Ahrenshoop: Konzerte nur in kleinem Rahmen

Ahrenshoop

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Rügen sinkt, die Zahl der Geimpften steigt, dennoch ist gerade im Veranstaltungssektor kein Ende der pandemiebedingten Durststrecke in Sicht. Nächstes Opfer in diesem Jahr ist das Ahrenshooper Jazzfest. „Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden, bis längstens 30. Juni 2021 verordneten, bundeseinheitlichen Notbremse hat die Kurverwaltung Ahrenshoop nun schweren Herzens beschlossen, das Jazzfest vom 18. bis 20. Juni 2021 nicht in seinem gewohnten Rahmen durchzuführen“, heißt es in einer Mitteilung der Kurverwaltung des Künstlerortes.

Kein Jazzfeeling im Künstlerort

Davon betroffen sind auch zwei echte Highlights: die beiden großen Konzerte auf der Hauptbühne am Hafen. Hier sollten am 18. Juni der Ahrenshooper Social Club stattfinden und einen Tag später Tom Gaebel & His Orchestra das Publikum begeistern. „Auch auf den Terrassen und in den Restaurants wird das gewohnte Jazzfeeling nicht erlebbar sein können“, so die Mitteilung der Kurverwaltung.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Problem allerdings: Für die beiden Hauptkonzerte sind bereits Tickets verkauft. Die Kosten der bereits im vergangenen Jahr erworbenen Tickets für die Konzerte mit Tom Gaebel & His Orchestra und dem Ahrenshooper Social Club werden laut Kurverwaltung zurückerstattet. Die entsprechenden Ticketportale werden sich demnach mit den Käufern kurzfristig in Verbindung setzen.

Einzelkonzerte in der Strandhalle

Doch so ganz klein beigeben möchte die Kurverwaltung Ahrenshoop offenbar nicht. Um doch ein wenig der Stimmung der bisherigen Jazzfeste in den Ort zu bringen, soll es in kleinem Rahmen musikalisch werden. Und zwar sind an dem Wochenende kleine Einzelkonzerte in der Strandhalle geplant. Hier könnten mit einem geeigneten Konzept die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Wie genau die Konzerte stattfinden sollen und können und wer auftreten wird, ist jedoch noch offen. „Ob diese Idee umsetzbar ist, wird die Entwicklung des Infektionsgeschehens und die daraus resultierende Verordnungslage zeigen“, so Ahrenshoops Kurdirektor Roland Völcker. Die Kurverwaltung werde dazu in Kürze Näheres berichten.

2019 fand das Ahrenshooper Jazzfest zuletzt und zum 20. Mal statt. In den vorangegangenen zwei Jahrzehnten waren etliche Stars der Jazzszene zu Gast im Ostseebad. Unter anderem gaben sich Bill Ramsey, Till Brönner und Gitte Hænning und Band die Ehre. Das Jazzfest findet traditionell am vierten Juniwochenende statt.

Von Robert Niemeyer