Job mit Wasserblick: Sonja Richter ist Hafenmeisterin in Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Sonja Richter ist seit Juni dieses Jahres als Hafenmeisterin in Damgarten tätig. Sie sorgt dafür, dass im Kanu- und Tretbootverleih des Ribnitzer Sportvereins (RSV) auf dem Wasserwanderrastplatz alles rundläuft. Im Angebot sind auch mit Elektromotor ausgestattete Ausflugsflöße.

„Coronabedingt konnte erst am 5. Juni in die neue Saison gestartet werden. Damit gingen uns mehrere Wochen verloren, aber entscheidend ist, dass überhaupt wieder geöffnet werden konnte. Dafür sind unsere Gäste sehr dankbar“, berichtet die 66-Jährige. Oft werde gefragt, ob auf dem Gelände auch gezeltet werden dürfe. Auch das sei möglich, so Sonja Richter.

Anzeige

Idealer Ausgangspunkt für Kanutouren

Der Wasserwanderrastplatz in Damgarten, wo sich auch der Ruderstützpunkt des Ribnitzer Sportvereins befindet, ist für eine Recknitz-Kanutour flussaufwärts der ideale Ausgangsort. Anlegestellen gibt es in Daskow, Pantlitz, Marlow, Bad Sülze und Tribsees.

Weitere OZ+ Artikel

Sonja Richter lebt mit ihrem Mann im Marlower Ortsteil Völkshagen und hat zwei erwachsene Kinder sowie vier Enkel.

Von Edwin Sternkiker