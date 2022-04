Joho Broiler Bar in Zingst: Was das neue Restaurant seinen Gästen bietet

Zingst

Neben Prerow, Rostock und schon bald auch Warnemünde gibt es gegrilltes Geflügel nun auch in der Joho Broiler-Bar in Zingst. In modern-sachlicher Atmosphäre können die Gäste die Hähnchen vom Hof Bimöhlen, rund 40 Kilometer nördlich von Hamburg, inmitten der Fußgängerzone genießen. Laut Restaurantleiter Sven Gärtner wurde die Inneneinrichtung samt Dekoration eigens für die neue Restaurantkette des Unternehmers Jonas Holtz entwickelt. Charakteristisch ist ein deutlicher Kontrast von hell und dunkel. Beleuchtet wird der Innenraum durch spezielle Leuchtstoffröhren.

Eigene Gewürzsalzmischung und gute Lage

Die Besonderheit macht dem 35-Jährigen aus Prerow zufolge aber nicht allein das Angebot mit den einen Tag lang in einer eigenen Gewürzsalzmischung marinierten Hähnchen aus, sondern auch die Lage nahe des einstigen Rettungsschuppens. Beiderseits des Restaurants befinde sich die Fußgängerzone, ab mittags sei die Terrasse von der Sonne beschienen. Im Gegensatz zu dem Restaurant in Prerow verfüge die Broiler-Bar in Zingst mit rund 50 Plätzen über einen vergleichsweise großen Innenbereich. Dazu kommen zirka 60 Sitzplätze auf der Terrasse. Nach der Eröffnung am Gründonnerstag konnte sich Sven Gärtner über reichlich Besuch freuen.

Was bietet die Karte für hungrige Gäste?

Auf der Karte finden sich dem Restaurantleiter zufolge Broiler in verschiedenen Variationen, darunter auch selbst hergestellte Hähnchen-Nuggets. Das Preisniveau bezeichnet der Restaurantleiter als „human“. Es seien eben auch Service und Lage darin abgebildet. Laut Karte gibt’s für Gäste einen Viertel Broiler für 10,50 Euro, ein halber kostet 14,90 Euro, dazu werden Pommes und Cole Slaw gereicht. Der Broiler-Burger liegt bei 12,50 Euro. Beim „Frohnatur-Burger“ kommen Vegetarier für 10,90 Euro mit einem Falafel-Patty auf ihre Kosten.

Langjährige Tätigkeit in der Gastronomie

Sven Gärtner ist eigenen Worten zufolge schon lange in der Gastronomie tätig. Zuletzt arbeitete der Mann aus Prerow 17 Jahre lang in einem italienischen Restaurant in dem Ostseebad. Jonas Holtz mit Wurzeln in Born gilt als umtriebiger Unternehmer, der mit einem ganzen Firmengeflecht in verschiedenen Branchen tätig ist, unter anderem beim Aufbau von Solaranlagen. Der Unternehmer hat das Wohn- und Geschäftshaus in Zingst, in dem sich die Broiler-Bar befindet, gebaut. In dem Seeheilbad plant er zudem den Bau eines Indoor-Spielplatzes.

Von Timo Richter