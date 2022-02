Zingst

Derzeit sind die Bauarbeiten am Neubau in Zingst noch in vollem Gange. Denn in der Strandstraße des Ostseebades entsteht eine weitere Joho Broiler Bar von Unternehmer Jonas Holtz. Letzte Arbeiten an der Außenfassade fanden in den vergangenen Wochen noch statt. Jetzt könne so langsam mit der Inneneinrichtung begonnen werden, wie Lars Neugebauer, operativer Leiter der Broiler Bars mitteilt. In dem Lokal in der Strandstraße sollen 50 Sitzplätze im Innenbereich und weitere 85 Plätze im Außenbereich entstehen.

Das Restaurant befindet sich in der Strandstraße unweit der Seebrücke in „Toplage“. Zu Ostern soll die Joho Broiler Bar in Zingst voraussichtlich seine Türen für die Gäste öffnen. So der derzeitige Plan. „Wenn alle Lieferketten funktionieren, ist das realistisch“, meint Neugebauer. Eigentlich habe man geplant, bereits Anfang des Jahres die knusprigen Grillhähnchen in schickem Ambiente zu verkaufen. Durch Corona sei es aber zu Verzögerungen gekommen.

Auch die Broiler Bar in Rostock, die der Borner Jonas Holtz übernommen hatte, öffnete statt Ende September erst am 16. Dezember. Grund seien dafür die Lieferschwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie. Daher sei man vorsichtig damit, Fixtermine zu nennen.

Broiler Bar noch auf der Suche nach Personal

Aktuell sei man auch noch auf der Suche nach Personal in allen Bereichen. „Egal ob Service, Küche, Küchenhilfen und auch Aushilfen“, sagt Neugebauer. Die Stellenanzeigen ploppen derzeit auch immer wieder auf Social-Media-Plattformen auf.

Zingst ist neben Prerow, Rostock und bald auch Warnemünde der vierte Standort der Kette von Holtz. Im Mai 2020, noch zum Beginn der Pandemie, öffnete die erste Broiler Bar in der einstigen Fischkiste im Dünenbereich in Prerow mit großem Bartresen und viel Licht. Das Angebot sei gut angenommen worden. Daher entstand die Idee, aus den Broiler Bars eine Kette zu machen, so Neugebauer. Derzeit befinde sich das Restaurant im Ostseebad Prerow allerdings im Winterschlaf. „Wir hoffen aber wieder auf einen Normalbetrieb, wenn die Saison wieder losgeht“, sagt Neugebauer.

Grillhähnchen sollen wie früher zu DDR-Zeiten schmecken

In dem Lokal am Rostocker Hauptbahnhof gab es bis Ende 2020 dagegen viele Jahre lang vor allem Gyros und Tsatsiki. Doch das griechische Restaurant „Genesis“ musste im Laufe der Pandemie schließen. Laut Inhaber Ismailidis Dimitrios seien der Corona-Krise geschuldete wirtschaftliche Schwierigkeiten der Grund gewesen.

Die Grillhähnchen der Joho Broiler Bars kommen vom Hof Bimöhlen bei Bad Bramstedt. Schmecken soll das Fleisch aus „qualitativ hochwertiger und artgerechter Tierhaltung“ so wie früher zu DDR-Zeiten der Broiler, heißt es auf der Website der Joho Broiler Bars. Kostenpunkt für ein halbes Hähnchen, circa 600 Gramm, mit Krautsalat und Pommes: 14,90 Euro. So sagt es die Speisekarte für den Standort in Prerow, direkt am Strand. Ein halber Liter Bier vom Fass kostet dort 4,90 Euro.

Auch in Warnemünde wird es künftig eine Broiler Bar von Jonas Holtz geben. Dort werde derzeit ebenfalls mit einer Eröffnung um Ostern geplant. An den Standorten Zingst und Warnemünde solle es neben der Broiler Bar auch eine Eisdiele geben. Die Gebäude sind dafür zweigeteilt in Broiler Bar und in Eisdiele. Und: „Das werden nicht die letzten Standorte sein. Die Reise wird weitergehen“, wirft der operative Leiter der Broiler Bars einen Blick in die Zukunft.

