Barth

Premiere beim Barther Kinderfest: Erstmals findet am Abend zum Abschluss ein kostenloses Konzert auf der Freilichtbühne statt, mit anschließender After-Show-Party bis Mitternacht. Der Sänger und Songschreiber Jonas Monar, der mit dem Lied „Alle guten Dinge“ 2017 bekannt wurde, tritt am 15. Juni um 19.30 Uhr in Barth auf und die OSTSEE-ZEITUNG verlost zwei mal zwei „Meet and Greet“ mit dem Künstler. Die beiden Gewinner, die jeweils eine Begleitperson mitnehmen dürfen, treffen den Sänger exklusiv nach dem Konzert, können ihm Fragen stellen, Fotos machen und sich ein Autogramm holen. (weitere Informationen zu Verlosung im Infokasten).

Trotz der besonderen Neuerung werden beim 191. Kinderfest am 15. Juni, das seit 2016 sogar zum Immateriellen Kulturerbe gehört und vom Barther Heimatverein organisiert wird, natürlich auch Traditionen gepflegt. Kinder und Jugendliche aus allen Barther Schulen treten wieder klassenweise im Armbrustschießen und im sogenannten Taubenstechen gegeneinander an, wobei das Taubenstechen allein den Mädchen vorbehalten ist. Im großen Finale wird dann das neue Königspaar ermittelt. Dieses darf anschließend gemeinsam mit dem Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig einen Rundflug über Barth machen. Im Stadtpark herrscht den ganzen Tag über ein buntes Treiben mit Marktständen und Fahrgeschäften. Mit dabei auch die Kapelle Hochgräber, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiert. Um 14 Uhr startet das Programm auf der Barther Freilichtbühne unter dem Motto „Mit Kinder – Für Kinder“. Bevor es dann gegen 16 Uhr zum Höhepunkt, dem Ermitteln des neuen Königspaares geht, gibt der Spielmannszug des SV Motor Barth ein Platzkonzert.

Auch in diesem Jahr beginnt das Kinderfest, das übrigens das älteste Kinderschützenfest Mecklenburg-Vorpommerns ist, um 7 Uhr mit dem Wecken der Barther Bürger und Gäste. Für die passende Musik sorgen folgende Spielleute: der Spielmannszug des SV Motor Barth, die Ostseefanfaren Sellin und der Spielmannszug der Stralsunder Schützen Compagnie 1451. Der Oldiespielmannszug aus Barth wird nicht mehr aktiv teilnehmen. „Wir möchten aber allen Mitgliedern der ’Oldies’ von ganzem Herzen für die jahrelange Unterstützung beim Barther Kinderfest danken. Der Ruhestand sei euch gegönnt, vermissen werden wir euch trotzdem“, erklärte Mario Galepp, Vorsitzender der Barther Heimatvereins.

OZ verlost exklusives Treffen mit Jonas Monar Jonas Monar tritt am 15. Juni zum Abschluss des Barther Kinderfest um 19.30 Uhr auf der Freilichtbühne auf und die OZ verlost zwei mal zwei „Meet an Greet“ mit dem Sänger. Die Gewinner treffen den Künstler nach dem Konzert exklusiv und können jeweils eine Begleitperson mitbringen. Wer ein „Meet and Greet“ gewinnen möchte, muss am Dienstag, 11. Juni, zwischen 8 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 01 37/988 08 86 anrufen (Dieser Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer) und folgende Frage beantworten: Wie lautet der Titel des ersten Albums von Jonas Monar? Unter allen Anrufen werden zwei Gewinner gezogen. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Anika Wenning