Jugendtreff in Ribnitz wieder geöffnet

Ribnitz-Damgarten

Die ehemalige Bummikrippe in Ribnitz kann wieder als Jugendtreff genutzt werden. Wie Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann am Freitag mitteilte, ist der Treffpunkt für Jugendliche in dem Gebäude an der Klosterwiese seit Mitte der Woche wieder geöffnet. „Es ist aus meiner Sicht aber die letzte Chance für die Jugendlichen“, sagte Ilchmann.

Mitte Januar war der Jugendtreff vorerst geschlossen worden. Immer wieder hatte es in den Tagen und Wochen zuvor Ärger gegeben. Jugendliche hätten dort randaliert. Sogar Drogen sollen konsumiert worden sein. Einer der Verantwortlichen meldete die Vorfälle schließlich bei der Stadtverwaltung und gab seinen Schlüssel ab.

„Sie müssen sich durchsetzen“

Nun hatte es ein Gespräch zwischen den jungen Menschen und Bürgermeister Frank Ilchmann gegeben. Die Beteiligten einigten sich darauf, dass eine Hausordnung erarbeitet und ausgehängt wird. „Und dann müssen sich die Verantwortlichen durchsetzen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen“, so Ilchmann.

Zwei Jugendliche haben einen Schlüssel für die Räume. Es werden noch zwei Jugendliche gesucht, die ebenfalls Verantwortung übernehmen wollen.

Der Raum in der ehemaligen Bummikrippe war Jugendlichen im November vergangenen Jahres zur Verfügung gestellt worden, nachdem diese den Wunsch nach einem Jugendtreff geäußert hatten. Hintergrund sind die andauernden Probleme auf dem Ribnitzer Marktplatz. Regelmäßig kommt es hier zu Ruhestörung, Vermüllung oder Sachbeschädigungen. Der Ribnitzer Marktplatz wird seit einigen Wochen am Wochenende von einem Sicherheitsdienst bewacht.

Die Politik fordert derweil weitere Schritte. In ihrer jüngsten Sitzung beschlossen die Stadtvertreter, zu prüfen, ob ein Jugendsozialarbeiter eingestellt werden kann. Die Schaffung mindestens einer halben Stelle für Jugendsozialarbeit soll in den kommenden Wochen im Rahmen der Diskussionen um den städtischen Haushalt 2020 geklärt werden.

Lesen Sie mehr:

Von Robert Niemeyer