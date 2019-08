Barth

Sie sind jung, politisch aktiv und wollen Barth bewegen. Auch wenn Ulli Herzog bei der Kommunalwahl den Einzug ins Stadtparlament verpasst hat, will der 18-Jährige sich weiter in seiner Heimatstadt politisch engagieren. „Es war knapp. Ich bin erster Nachrücker. Etwa 100 Stimmen haben mir gefehlt“, sagt der Barther, der zunächst bei den Jusos und seit November vergangenen Jahres auch in die SPD eingetreten ist.

Ihm persönlich liege das Thema Klimaschutz sehr am Herzen. „Ich habe in der Fraktion gefordert, dass wir uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen und ein Konzept aufstellen“, sagt der 18-Jährige. Andere Städte, wie Greifswald, hätten bereits den Klimanotsand ausgerufen und sich damit klar dazu bekannt, dass die Bekämpfung der Klimakrise oberste Priorität hat. Den Klimanotstand könne Barth zwar nicht ausrufen, da sonst der Status anerkannter Erholungsort aberkannt werden könne, aber es gebe andere Wege, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. „Wir müssen beispielsweise noch mehr auf erneuerbare Energien setzen“, sagt Ulli Herzog.

Und auch wenn es auch kritische Stimmen gegen den Wiederaufbau der Darßbahn gebe, sei er ein klarer Verfechter der Darßbahn. „Wenn wir die Bahn attraktiver machen, werden auch mehr Menschen auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen zusätzlich den Nahverkehr ausbauen und auch günstiger machen“, sagt Ulli Herzog, der sein Abitur an der Freien Schule Prerow gemacht hat und ab Oktober Wirtschaftspädagogik an der Uni in Rostock studiert.

Lange vor Parteieintritt gesträubt

Politisch interessiert sei er schon lange, sträubte sich allerdings zunächst, einer Partei beizutreten. „Spätestens zur Bundestagswahl habe ich aber gedacht, dass ich mich jetzt einmal entscheiden muss und die SPD hat mich überzeugt. Die Grundwerte, die die Partei vertritt, haben mich zum Eintritt bewegt“, meint der Barther.

Wobei er auch durchaus Kritik übt. So müsse die Personaldebatte um den SPD-Vorsitz endlich aufhören. „Bisher ist auch kein Kandidat dabei, bei dem ich sagen würde, der oder die ist es“, sagt der 18-Jährige. „Wir brauchen frischen Wind an der Spitze.“ Kritisch fand er auch die Äußerung des Landrats Stefan Kerth ( SPD) zur Flüchtlingspolitik. Der ehemalige Barther Bürgermeister hatte seine Partei aufgefordert, die Probleme stärker zu benennen. Themen wie steigende Kriminalität oder Abschiebe-Verweigerung dürften nicht tabuisiert werden. „Wir Jusos haben uns gegen diese Äußerung gestellt. Die SPD sollte ihr humanes Gesicht wahren“, meint Ulli Herzog.

Mit 29 Jahren jüngster Stadtvertreter

Christian Kirsch ( FDP) hat den Einzug ins Barther Stadtparlament geschafft. Mit 29 Jahren ist er der jüngste Stadtvertreter. Ihm liege vor allem der soziale Bereich am Herzen. „Es kann nicht sein, dass die Sporthalle in Barth-Süd immer noch nicht fertig ist und die Schüler keinen vernünftigen Sportunterricht machen können“, sagt der Barther. „Wir wollen uns zudem für mehr Bildungs- und Betreuungsangebote stark machen, um Barth attraktiv für junge Leute zu machen.“

Dass auch junge Menschen in der Stadtvertretung sitzen, sei wichtig. „Es ist schwer, Politik für junge Leute zu machen, wenn man keine jungen Leute dabei hat. Wenn, wie bei uns in der FDP, Jung und Alt an einem Tisch sitzen, ist es optimal. Das sieht man auch daran, dass unsere Idee von einem verkaufsoffenen, bunten Sonntag schon am 8. September umgesetzt wird“, sagt Christian Kirsch. Er freut sich auf die Arbeit in der Stadtvertretung. Er habe den Eindruck, dass es viele Überschneidungen gebe und in der Kommunalpolitik die Parteizugehörigkeit keine entscheidende Rolle spiele.

Von Anika Wenning