Junge bei Unfall in Altenpleen schwer verletzt

Altenpleen

Zu einem Unfall, bei dem ein 12-jähriger Junge schwer verletzt wurde, kam es am Montagnachmittag in Altenpleen.

Wie die Polizei am Dienstag informierte, ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr in der Stralsunder Straße. Nach ersten Erkenntnissen stand der Junge, der mit einem Fahrrad unterwegs war, zunächst an der Straße. Aus noch ungeklärter Ursache, ob fahrend oder das Fahrrad schiebend, gelangte der Junge auf die Straße.

Ein 57-Jähriger, der mit einem Pkw der Marke Dacia in der Stralsunder Straße unterwegs war, konnte seinen Wagen wohl nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Es kam zur Kollision, bei der der Junge unter anderem schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen am Kopf erlitt.

Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer aus Stralsund kam mit dem Schrecken davon.

Von Anja Krüger