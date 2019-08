Prerow/Berlin

Marco Tschirpke hat gerade gefrühstückt und seine beiden Söhne zum Kindergarten gebracht. Er steht in seiner Berliner Wohnung im Prenzlauer Berg und schaut aus dem Fenster auf vorbeifahrende Straßenbahnen. Am Mittwoch ist er bei der Cartoonair-Abendshow in Prerow zu Gast. Titel des Programms: „Frühling, So...