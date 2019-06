Klockenhagen/Neuhaus

Auf einer Weide in der Nähe von Neuhaus ist am Mittwochmorgen ein totes Kalb entdeckt worden. Die Spuren deuten auf einen Wolfsangriff hin. „Es hat in den vergangenen Wochen in der Gegend immer wieder Wolfssichtungen gegeben“, sagt Ralf Schneider, Geschäftsführer des Gutes Klockenhagen. Der Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet große Flächen in der Gegend mit Rinderherden.

Ralf Schneider, Geschäftsführer des Gutes Klockenhagen, ist sich sicher, dass das Kalb von einem Wolf getötet wurde. Quelle: Robert Niemeyer

Vor sechs Tagen war das Kalb erst geboren worden. Nach einen Kampf habe der Wolf das Jungtier ins hohe Gras geschleift und sich satt gefressen, vermutet Schneider. Fellbüschel und passende Pfotenabdrücke lassen „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ den Schluss eines Wolfsangriffs zu, so der Landwirt. Eine DNA-Analyse soll nun Klarheit bringen.

Bereits vor zehn Tagen war ein Kalb aus einer der Herden des Gutes tot aufgefunden worden. Laut Schneider habe damals die Analyse ergaben, dass an dem toten Tier keinerlei Fremd-DNA gefunden worden sei.

Ein totes Kalb bedeute einen Umsatzverlust von rund 2000 Euro. Wichtiger sei jedoch der emotionale Aspekt. „Für Tierhalter ist es schwer zu ertragen, welches Leid das Tier durchlebt hat“, so Schneider.

