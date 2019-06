Ribnitz-Damgarten

„Der Klimawandel ist ein gesamtgesellschaftliches Problem“, sagt die Biologin Franziska Bitschofsky. Die 36-Jährige beschäftigt sich schon beruflich intensiv mit der Umwelt. Neben der Arbeit gehört sie nun auch der ehrenamtlichen Parents for Future-Ortsgruppe in Ribnitz-Damgarten an, die Anfang des Jahres gegründet wurde. „Wir müssen alle etwas gegen den Klimawandel tun“, sagt sie. Das sei schon im Kleinen möglich. Sie selbst isst höchstens ein Mal pro Woche Fleisch, nutzt öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad und versucht Stück für Stück, im Alltag Plastikmüll zu reduzieren.

Derzeit gehören vier Mitglieder der Parents for Future-Gruppe in der Bernsteinstadt an. Oft klinken sie sich in Aktionen in Rostock ein. Über Gruppen im sozialen Nachrichten-Netzwerk WhatsApp tauschen sich die Mitglieder der Ortsgruppen aus. Es gibt ebenfalls MV-weite und bundesweite Gruppen. Auch die offizielle Homepage von Parents for Future informiert über anstehende Aktionen und Initiativen.

Unterstützung bei Behördengängen

„Die meiste Wirkung können wir gemeinsam vor Ort entfalten“, lautet das Credo der Bewegung. Auch in Ribnitz kam es schon zu einer Aktion zum Wohl der Umwelt. Nach dem Frühlingsfest hatten sich Vertreter von Parents und Fridays for Future zum Müllsammeln am Hafen getroffen. Ebenfalls könnten eine Kleidertausch-Aktion und kleine Freitagsstreiks in Ribnitz sowie weitere Müllsammelaktionen nach Festen stattfinden, so Franziska Bitschofsky.

Die Biologin Franziska Bitschofsky ist Mitglied der Parents for Future-Gruppe in Ribnitz-Damgarten Quelle: Marlene Wulf

Doch die Bewegung der Erwachsenen hat vor allem ein Ziel: die Unterstützung der jungen Demonstranten bei ihrem Einsatz für den Klimaschutz. Die Eltern melden unter anderem die Demonstrationen bei den Behörden an, stellen Ordner auf, um die Demos abzusichern, führen vermittelnde Gespräche mit Lehrern oder greifen den Schülern finanziell unter die Arme. „Auf die Unterstützung der „Parents“ können die Fridays for Future-Aktivisten zählen“, sagt Bitschofsky.

„Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt“, sagt Leonie Knütter über die Hilfe der Parents for Future. Die Schülerin am Damgartener Richard-Wossidlo-Gymnasium ist in den Fridays for Future-Ortsgruppen in Ribnitz-Damgarten und Rostock aktiv. „Sie sind uns eine wirklich große Hilfe“, so die 16-Jährige.

Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die mit ihrer Rede bei der Weltklimakonferenz in Kattowitz für Aufsehen gesorgt hat und seitdem jeden Freitag für den Klimaschutz die Schule bestreikt. Weltweit folgen junge Menschen ihrem Aufruf. Sie fordern unter anderem, die Klima-Ziele des sogenannten Pariser Abkommens einzuhalten. Doch die Politik bewege sich sehr langsam. Franziska Bitschofsky: „Ich befürchte, dass der Druck nicht nachlassen darf. Es wird ein riesiges Durchhaltevermögen nötig sein.“

Durchhaltevermögen haben die Demonstranten zumindest insofern bewiesen, als dass die jungen Menschen mittlerweile seit sechs Monaten jeden Freitag auf die Straße gehen, um für eine gerechtere Klimapolitik zu demonstrieren. Politisches Handeln als Reaktion auf die Forderungen von Fridays for Future und Parents for Future habe es in Deutschland jedoch kaum gegeben. Am 14. Juni schrieb die Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Internet auf dem sozialen Netzwerk Twitter: „Heute streiken wir seit einem halben Jahr. Es ist absurd. Da fordern Zehntausende sechs Monate die Einhaltung staatlicher Ziele, jede Woche, überall – und die politische Antwort ist ein 26 Wochen andauerndes Ausredensuchen jenseits wissenschaftlicher Erkenntnisse.“

Klimastreiks in Rostock und Aachen

Doch dies sei kein Grund für die junge Generation, aufzugeben. Am Freitag findet ein weiterer Streik um 13 Uhr am Kröpeliner Tor in Rostock statt. Zeitgleich treffen sich Schüler, Studenten und Erwachsene aus 16 europäischen Ländern in Aachen, um beim ersten zentralen internationalen Klimastreik von Fridays for Future erneut für ihre Ziele zu kämpfen. Auch aus Ribnitz-Damgarten und Rostock werden Mitstreiter vor Ort sein. Auf der offiziellen Website zum Streik in Aachen schreiben die Aktivisten: „Wir können nicht länger zusehen und wollen es auch nicht: Vor unseren Augen wird aktiv unser Klima zerstört. Das nehmen wir nicht hin!“

Franziska Bitschofsky findet es gut, dass das Thema zu dieser gewaltigen Größe herangewachsen ist und es auch bei Europawahlen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Trotzdem wünscht sie sich, noch mehr Erwachsene würden sich für die Zukunft der jungen Generationen einsetzen. Die Biologin sagt: „Es ist schön, dass es wieder eine politische Aktivität bei der Jugend gibt. Und ich wünsche mir, dass der Jugend die Luft nicht ausgeht.“

Marlene Wulf